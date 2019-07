Ilustrační FOTO - Pixabay

Ani Průmysl 5.0 se neobejde bez lidí

Budoucnost automatizace výroby je spojená s kolaborativními roboty (koboty), kde se roboti a lidi vzájemně doplňují a eliminují slabé stránky toho druhého. Řekl to generální ředitel technologické společnosti Universal Robots pro střední a východní Evropu Slavoj Musílek. Úplné nahrazení lidí roboty podle něj není zatím možné, protože lidé mají schopnosti, které roboti pravděpodobně nikdy mít nebudou.

»Roboti jsou stále hloupé stroje, které nedělají nic jiného, než že přijímají instrukce a generují data. Nemají znalost výrobních procesů, necítí přání zákazníků, nemají lidskou kreativitu a zkušenosti,« uvedl Musílek. Renesance poptávky po lidské kreativitě je podle něj reakcí na vývoj trhu, kdy zákazníci žádají vysoce individualizované produkty.

Na 85 procent výrobních společností vidí podle průzkumu společnosti Accenture propojování pracovní síly jako jeden z hlavních trendů, který zavedou do svých výrobních procesů v příštích třech letech. Zatímco roboti jsou nedostižní ve výrobě standardních produktů, ve standardizovaných procesech a ve vysokých objemech, lidé přinášejí do každého produktu, do každé série jedinečnost požadovanou současnými zákazníky. A to přivádí lidské pracovníky zpět do hry, doplnil Musílek.

Přestože existuje řada názorů hovořících o úbytku značného počtu pracovních míst v průmyslu, podle organizace International Federation of Robotics (IFR) pomohou koboty vytvořit mezi lety 2017 až 2020 jen v potravinářském průmyslu 70 000 až 90 000 nových pracovních míst. IFR vnímá kolaborativní roboty jako jeden z nejdůležitějších technologických trendů, které budou v budoucnosti formovat trh, upozornil Musílek.

V mnoha teoretických pojednáních je konečným cílem digitalizace takzvaná továrna se zhasnutými světly, tedy plně automatizované výrobní zařízení bez přítomnosti lidských pracovníků, míní Musílek. Již dnes podle něj existují továrny, které se blíží tomuto ideálu. Jednou z nich je výrobní zařízení na elektrické holicí strojky společnosti Philips v Nizozemsku, jejímiž jedinými lidskými pracovníky je devět specialistů výstupní kontroly. »My si ale myslíme, že tímto směrem se Průmysl 4.0 vyvíjet nebude, naopak spíše dochází k fenoménu propojování lidí a robotů známé pod pojmem Průmysl 5.0,« uzavřel.

(ici)