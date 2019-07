Narvaný velký sál Paláce lidu burácel na závěr festivalu Marxism 2019 Internacionálu.

Systémová změna místo změny klimatu

Letošní festival socialistických idejí Marxism 2019 v Londýně se z centra města přestěhoval do East Endu, konkrétně do muslimské čtvrti mezi Whitechapelem a Mile Endem, do ústředí Queen Mary University of London. A aby těch změn nebylo málo, musel řešit víc než kdy jindy kromě tradičních témat také klimatické změny.

Není totiž možné představit si levicový festival bez boje proti klimatickým změnám, resp. boje za přežití lidstva, který se stává čím dál aktuálnější. A nebyli by to marxisté všech věkových kategorií, aby tohle téma ovšem efektivně nepropojili i s jinou změnou. Tou potřebnou, změnou systému. Ona obě témata spolu konečně dost souvisí, protože je to právě kapitalismus, který je podle příznivců a členů pořádající Socialist Workers Party (SWP) hlavní příčinou před pár lety rozběhnuvší se klimatické katastrofy.

Nelze se tak divit, že v konkurenci ostatních témat a kauz jako také novinková Revolta ve Francii (žluté vesty), robotizace a automatizace, leninismus dnes, 30 let od pádu stalinismu ve Střední a Východní Evropě a dalších, dominovaly právě změny klimatu, změny systému, boj proti fašismu a rasismu s (pro jakoukoli západní levici přirozenou) podporou uprchlíků a migrantů, resp. podporou spravedlivých požadavků Palestinců brutálně okupovaných Izraelem a s tím spojovaným odrážením falešných obvinění levicových předáků a aktivistů z antisemitismu, resp. vysvětlování rozdílu mezi antisemitismem a antisionismem.

Pro každého něco

Těch témat ale samozřejmě byl bezpočet. Však se už před úvodním shromážděním Rebelie ve světě krizí (proběhlo ve čtvrtek 4. července večer) rozjela série přednášek, besed, workshopů, projekcí a dalších kulturních aktivit, která trvala plné čtyři dny, až do závěrečného shromáždění Svět na cestě k vítězství (obě se konala v bezmála tisícimístném velkém sále Paláce lidu, jedné ze tří budov univerzity, které organizátoři měli pronajaté). Kromě výše zmíněných na přetřes aktivistů revoluční levice SWP a přátel přišla i Čína, Sýrie, Turecko, ale i Egypt, Súdán, Alžírsko (a vůbec vše, co mění Afriku), Venezuela (a Latinská Amerika jako taková), otázka marxismu jako možného náboženství, globalizace, brexitu, odborů, islamismu, kriminality, gangů, drog, sociálních médií (s podtextem, zda lze revoluci vytweetovat?), dialektiky umění, LGBT, sexismu, ženských práv, ale i lidských práv obecně, Green New Dealu Saši Ocasio-Cortézové, další velké shromáždění Corbynismus a budoucnost politiky s pronásledovaným socialistickým poslancem Labour Party Chrisem Williamsonem a další a další. Objevila se jména jako Beethoven, Puškin, Mozart, Gándhí, Malcolm X, Rosa Luxemburg, Frida Kahlo či Angela Davis. A nechyběla ani historická »radikální« procházka East Endem zejména po stopách zdejších hrdinek-revolucionářek. Celkem na 125 aktivit všeho druhu. A to ještě na knižním trhu Bookmarks si pak nových vědomostí žádostiví jedinci mohli se slevou vybírat mezi stovkami marxistických a jiných pokrokových titulů z celého světa. Všude byly stánky s politicky motivovanými tričky, moderním uměním, ale i happeningy, na kterých jste si třeba mohli hodit mokrou houbou na živou figurínu největšího světového rasisty Donalda Trumpa – ovšem za dvě libry, které pak putovaly do fondu na podporu uprchlíků a migrantů.

Součástí každého stánku Socialist Workers Party je palestinská vlajka.

Festivalovou náladu v tomto duchu dokumentuje i jeden z plakátů SWP právě na téma boje proti rasismu a fašismu. Jeho jednotlivé body zní: a) uprchlíci a migranti vítáni, b) vyžeňte fašisty z campusů, c) NE islamofobii a antisemitismu!

Polly a Patrick

Na závěrečném shromáždění přítomné potěšila dvojice 15letých středoškoláků Polly a Patrick, která pozvala na obrovskou stávku proti změnám klimatu (s ambicí stát se stávkou generální), která se ve Velké Británii chystá na 20. září. A zejména Patrick, který vyzýval i k boji proti pravicovému populismu, rasismu a fašismu, se do toho obul fakt pořádně: »I po 20. září budeme stávkovat tak dlouho, dokud neuvedeme do praxe heslo Systémové změny, ne změny klimatu, dokud si lidé neuvědomí, že nám jde o to zachránit budoucnost pro každého… Socialismus, nebo barbarství!«

Také Polly se nenechala zahanbit: »Můj oblíbený slogan ze stávek je, že hladina moří se zvedá, ale mladí zvedají své hlavy ještě rychleji! Svět se řítí do hrozné situace a tváří v tvář tomu mnoho lidí ztrácí naději. Proto je tak důležitá středoškolská stávka. Víme, kdo jsou nepřátelé, za 70 % všech emisí jsou zodpovědné nejbohatší elity světa.«

Ale středoškolská klimatická stávka nebude jedinou peckou, která ostrovní království čeká. Tou další je Mezinárodní konference proti rasismu a fašismu, která proběhne 19. října v Londýně. Na letáčku k ní figurují mezi rasisty a fašisty, kterým je třeba se postavit v první řadě, Boris Johnson, Nigel Farage, Tommy Robinson (za domácí scénu), resp. Donald Trump, Marine Le Pen a Matteo Salvini za tu mezinárodní.

Ilan Pappé

Pro mě největší hvězdou byl každopádně izraelský vysokoškolský profesor, historik Ilan Pappé. Ten (stejně jako z antisemitismu účelově obviněný a kvůli tomu pronásledovaný Williamson) vysvětloval rozdíly mezi antisemitismem a antisionismem. Mluvil o nakbě, o zločinech izraelské armády, ukazoval na spojení mezi rasistickou politikou Izraele a jeho ideologií. Mluvil tak zajímavě, že k jeho rozboru se ještě samostatně vrátíme. A nejen k němu. I ke zhodnocení marxistického festivalu s šéfem české delegace, aktivistou Socialistické solidarity Janem Májíčkem.

Roman JANOUCH

FOTO – autor