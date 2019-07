Tomáš Klus by neměl lhát!

Dne 9. července 2019 mediální titul Parlamentní listy uveřejnil článek s názvem: Tomáš Klus: »Já nejsem komik! Jsem havloid. Zeman, Filip a Okamura jsou zlo. Rychle to vyblejt.«

Většinou jsem kritizován za celou dobu svého působení v politice, že jsem příliš slušný a že neumím být razantní. Jsem prostě tak vychovaný a nemám v úmyslu na svém chování nic měnit, na to už mám dost vysoký věk. Nejsem ale zvyklý neodpovídat, a tak musím reagovat. Pan Klus ve shora uvedeném článku, směrem ke mně, kromě toho, že jsem spolu se Zemanem a Okamurou největším zlem, použil následující větu: »Voni budujou v lidech tohleto uvažování: Rychle to vyblejt na někoho. A jednat v tom zaslepení těmi emocemi a v tu chvíli to oni berou, oni sílí. A to je špatný, to nepřispívá demokratický společnosti.«

Dotyční podle něj mají diskutovat a nebrat své voliče jako rukojmí. Důrazně upozorňuji autora, že lže! Jsem z vůle občanů naší země v politice už dost dlouho, za své názory se nestydím, říkám je vždy otevřeně a veřejně. Výrok: »rychle to vyblejt na někoho« je pro mne velmi urážlivý, je lživý a hloupý. Zakládám si na tom, že jsem se nikdy nesnížil k tomu, abych své politické oponenty znevažoval například tím, že bych uváděl příklady, jak se dříve angažovali v předlistopadové Komunistické straně Československa, jaké v ní měli funkce a jaké názory veřejně prezentovali. Stejně tak by mohl pan Klus vědět, pokud by se o to jen trochu zajímal, že jsem to nebyl ani já, ani KSČM, kdo stále (dodnes, už téměř 30 let po listopadu 1989!) medializují spolupráci některých politiků a představitelů společenského života (včetně herců či zpěváků) s předlistopadovou StB. Naopak by se mohl velmi snadno přesvědčit, kdo podobné výroky adresně mediálně využívá proti některým lidem, aby účelově oslabil jejich aktivitu, případně pozici nebo vliv. Vím velmi dobře - a uvědomoval jsem si to i v době, kdy nebylo Tomáši Klusovi ještě ani 10 let - že kdybych něco podobného udělal na začátku nebo v průběhu devadesátých let a označil politické protivníky, kteří opustili KSČ či později i KSČM (a pak se někteří stali jejími ubohými kritiky…!), tak by to mohlo vést k prudkému zvýšení napětí či až násilí ve společnosti a veřejnému a mediálnímu »lynčování«! Nebyla to KSČM a jsem na to hrdý, která by čas od času selektivně zveřejňovala dokumenty o tom, kdo byl, nebo nebyl tzv. »estébák« jen proto, že onen člověk byl pro někoho konkurentem či politickým protivníkem.

A co se týká doporučení Tomáše Kluse, že bych měl diskutovat, tak by snadno zjistil, že jen rozhlasových a televizních diskusí, kde své názory transparentně a velmi upřímně říkám, jsem absolvoval, od doby jeho plnoletosti, snad více než tisíc…! Diskuse je ale i o tom, že si mohu ponechat svůj názor, vyslechnout názor druhého, a umět mít respekt k názorům jiných a rozhodně není o »blití«!

Vojtěch FILIP, 1. místopředseda Sněmovny a předseda ÚV KSČM