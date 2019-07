Společnost se zbláznila?

Jeden známý mi řekl, že »společnost se zbláznila«, myslel tím situaci, která nastala v České republice. Má jistě kus pravdy, ale pokud jde o způsob odvolávání v podstatě úspěšného ministra kultury, i když lidovecký předseda ve čtvrtek večer jeho činnost zpochybňoval, nemyslím si to. Zbláznila se ČSSD svým hokynařením s funkcemi. To, že lidovec Marek Výborný zpochybnil úspěšnost ministra Staňka, vážně neberu. Úspěšný podle kantora absolventa teologie a dějepisu na olomoucké univerzitě může být jen ten, kdo umožní katolické církvi, aby nejen nebyla krácena o majetek, který podivně získala od Nečasovy vlády, ale získala případně i další. A to docent Staněk nedělal a ani dělat nemohl. Proto ta Výborným proklamovaná neúspěšnost.

Sociální demokracie však stojí na rozcestí. Jan Werich v dvoudílném filmu o císaři a pekaři řekl slova, která se pro lídry ČSSD přesně hodí. Vyslovil je filmový Rudolf a jsou o »historickém znemožnění« a myslel tím odchod k hraběnce Stradové. ČSSD je ve stejné situaci. Pokud odejde z vlády a vláda padne nebo bude Babiš vládnout s jinými, odepíší se. Budou vinni za vzniklou situaci. »Historicky se znemožní«. Prezident sice koná až příliš pomalu, ale to, že nekoná, mu nemůže vyčítat ani předseda Ústavního soudu Rychetský, i když se o to také minulý týden ve čtvrtek večer v ČT pokusil. Ani takový právník nemusí mít ve všem pravdu. Už to, že se sešel s Hamáčkem a Babišem je konání. A jeho podmínka? Čekat do vyřčení ortelu nad trestním oznámením, které podal ministr Staněk na ředitele Fajta, je podle mne legitimní. To přece není odmítnutí přijetí demise.

Sociální demokracie neví, jak z toho. Proto se má sejít její vedení, aby rozhodlo co dál. Ukvapené rozhodnutí současných představitelů ČSSD limituje. Mají možnost se pochlapit, uznat prezidentovy argumenty, hledat cestu, jak z toho, nebo trvat na svém rozhodnutí nahradit Staňka pro funkci ministra kultury nepřipraveným Šmardou a tedy už nebýt u toho. Postavit se tak do řady pravicových stran, z nichž Piráti a ODS se cítí povoláni, aby zemi vládli oni. K tomu ČSSD nepotřebují. Jen jako panáka, který jim napomůže k moci. Mezitím Babiš se svým ANO najde jiné řešení, které bude přijatelné i pro prezidenta a konečně vládě umožní vládnout.

Filip ZACHARIAŠ, předseda OV KSČM Vyškov