Sirény

Tak to začalo. Respektive je to v plném proudu. Wimbledonský svátek, nejslavnější turnaj, trávník střižený na vojenského brance, jahody se smetanou, hráči i hráčky v bílém a hekání.

Moc jsem se těšil, moc jsem tam chtěl být a jako obvykle to zase nevyšlo. Nevadí, sleduji to u televize a hltám každou výměnu, každý fiftýn. Byl jsem a jsem zvědavý, jestli konečně někdo z mladých tenistů prolomí onu vítěznou hegemonii tří tenisových stálic, Nadala, Federera a pana Nováka. Opět to tak nevypadá, zase jsou nejlepší, zase hrají tenis plný nápadů a krásy.

Letos má ale tento nejslavnější ze slavných turnajů pro mě dost velkou vadu na kráse. Už jsem si zvykl na to, že nás ženské osazenstvo turnajového pavouku obohacuje svými verbálními projevy, které by se než k tenisu hodily spíše do ložnice nebo do vykřičeného domu. Vypínal jsem zvuk televize, ale to jaksi není ono. Potřebuji prostě komentář, i když je ve slovenštině, i když není možná kvalitní, ale prostě ho potřebuji. Dozvíte se z úst moderujícího tenisového odborníka třeba, že jedna z nejméně hekajících tenistek Serena Williamsová váží úsměvných sedmdesát kilogramů. Vévodkyně Meghan si zase nechce dělat selfie s fanoušky, což pobuřuje daňové poplatníky, a dokonce, která hvězda heká nejhlasitěji. Prý to hekání k ženskému tenisu patří, je to velká námaha a prý je to takový ventil, prý nebudou bez hekání hrát tak dobře.

Ženský tenis je vůbec v mnohém velmi specifický. Při utkání světové jedničky s hráčkou druhé stovky, stavu 1:0 na sety, 5:1 na gamy a 40:0, nikdy nevíte, jak to dopadne, nikdy netušíte, kdo vyhraje. Je to prostě jedno velké dobrodružství, stejně jako ženská nálada, prostě nevíte a ony také ne, jakou náladu budou mít za 10 minut. Tenis v ženském podání je jako houpačka, nahoru a dolů, nahoru a dolů. Někdo se občas neudrží a prostě vypadne.

Existuje pár masochistů, co na ženský tenis sázejí, ale z mého hlediska prostě této hře nerozumějí. Zde tutovka neexistuje, jako v životě. Myslet si, že se ožením na celý život, znamená jen to, že s té houpačky spadnu.

Takže pro tenisové hvězdy méně hekání a vyzkoušet více sedativ. Pro krásnější netenisovou polovinu lidstva asi nic, protože by ten život byl moc fádní a jednoduchý a to nikdo nechceme.

Jinak jsem si jistý, že naše Divá Bára přejede 70kilovou Sirénu. Věřím v to, protože lhát se nemá ani o své váze. Bude to pěkný tenis, snad bez hekání a s vítězným koncem pro naše barvy.

Pavel JÁCHYM