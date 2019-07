Ilustrační FOTO - Pixabay

Rodičovský příspěvek možná vzroste

Základní rodičovský příspěvek možná vzroste od příštího roku o 80 000 korun na 300 000 korun. Sněmovna vládní návrh, který s tím počítá, v úvodním kole podpořila. Vyšší rodičovskou by měli dostávat rodiče novorozenců a dětí do čtyř let, kteří budou příspěvek ještě pobírat.

V případě vícerčat se příspěvek zvýší podle novely ze současných 330 000 na 450 000 korun. Vyšší rodičovská ohledně vícerčat, konkrétně 1,5násobek základní, byla schválena v minulém volebním období.

Od ledna si na příspěvku polepší rodiny s novorozenci a rodiny s dítětem do čtyř let, které ještě rodičovskou nevyčerpaly. Přesná částka bude podle dřívějších informací záviset na předchozím příjmu a na potomkově věku, tedy na počtu měsíců, které zbývají do čtvrtých narozenin dítěte. Navýšení rodičovské prohloubí příští rok rozpočtové výdaje odhadem o 8,6 miliardy korun.

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) připomněla, že za 12 let se příspěvek neměnil. »Zatímco rostly za posledních 12 let ceny léků, plen, kojenecké výživy, oblečení, ale i energií a nájmů, rodičovský příspěvek se nepohnul ani o korunu,« řekla. To byl podle ní také důvod, proč sociální demokracie navýšení rodičovského příspěvku prosadila do koaliční smlouvy a do programového prohlášení vlády.

Stínová ministryně sociálních věcí KSČM, místopředsedkyně sněmovního sociálního výboru Hana Aulická Jírovcová předložení návrhu uvítala. Podotkla, že komunisté se o zvýšení rodičovského příspěvku snažili už v minulém volebním období. Nevyšlo to jen o pár hlasů. Konečně také podle ní skončilo handrkování mezi ČSSD a ANO o tom, jaké navýšení, od kdy a především v jaké variantě bude. »Jsem ráda, že šly tou zlatou cestou, kterou KSČM prosazovala od začátku, to znamená nárok od 1. ledna 2020 plus otevřené rodičovské dovolené,« uvedla.

Aulická zároveň upozornila na to, že je potřeba řešit i další navazující věci, jako je kvalitní předškolní vzdělávání nebo další péče, ať už v podobě jeslí nebo dětských skupin. Za důležitou považuje také možnost flexibility rodičů, to znamená zkrácené úvazky, a také potřebnost zabezpečení kvalitního bydlení či jistotu pracovních možností rodičů.

»To jsou základní věci, které vedou k tomu, že se dva lidé rozhodnou mít děti. Chceme tím říct, že prorodinná politika by se opravdu měla do budoucna řešit komplexně. Za to navýšení o 80 tisíc, po kterém KSČM volá už minimálně dvě volební období, jsme rádi, ale bereme to jenom jako začátek podpory prorodinné politiky,« dodala stínová ministryně.

Příspěvek i pro prarodiče

Opoziční poslanci už ohlásili pozměňovací návrhy, byť má záměr kabinetu i jejich podporu. Piráti se podle Olgy Richterové budou snažit prosadit pravidelnou valorizaci příspěvku na podobných principech, jako jsou u důchodů. »Reálná hodnota pevných částek se každým rokem snižuje,« uvedla. Obdobnou úpravu bude navrhovat i SPD, vyplynulo z vyjádření poslankyně hnutí Terezy Hyťhové. Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) bude chtít, aby mohl příspěvek pobírat i prarodič, jenž se o dítě stará.

Hned několik opozičních klubů – ODS, SPD a KDU-ČSL – bude navrhovat vyšší rodičovskou pro všechny rodiny s dětmi do čtyř let. Pavla Golasowská (KDU-ČSL) označila vládní variantu za diskriminační pro desítky tisíc rodin. »Trestá rodiče, kteří vyčerpali příspěvek dříve a vrátili se na trh práce,« řekla. Podle Jana Bauera (ODS) jde zhruba o 20 procent z celkového počtu příjemců. Aulická ale uvedla, že by se jednalo o jednorázovou sociální dávku. »Rodičovský příspěvek je náhrada za ušlou mzdu v době, kdy se rodič stará doma o dítě,« podotkla.

Podle Maláčové by vyšší rodičovská pro všechny rodiny s dětmi do čtyř let byla nejspravedlivější. »Nicméně z rozpočtových a časových důvodů došlo na úrovni vlády ke kompromisu,« uvedla. Příspěvek podle Maláčové pobírá kolem 280 000 rodin, vládním návrhem si přilepší zhruba čtyři pětiny z nich.

Novela obsahuje i další změny. Počet hodin, na které mohou rodiče dávat své děti do dvou let do školky či jinam na hlídání – a nepřijít přitom o rodičovskou, by se měl od ledna zdvojnásobit. Zatímco nyní je to 46 hodin měsíčně, nově by to mělo být až 92 hodin v měsíci. Rodičovský příspěvek se také bude započítávat do příjmů pro nárok na všechny dávky státní sociální podpory, které na výší příjmů závisí.

Předlohu nyní posoudí sněmovní sociální výbor.

