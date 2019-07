Ilustrační FOTO - Pixabay

Odbory proti rušení malých nemocnic

Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče varoval před rušením malých nemocnic.

Znamenalo by to omezení dostupnosti péče, hrozí i odchod zdravotnického personálu mimo systém, řekla předsedkyně svazu Dagmar Žitníková. Vyzvala k přidání peněz do zdravotnictví na úroveň alespoň devíti procent hrubého domácího produktu z nynějších sedmi procent.

»Malé nemocnice jsou úplně základním atributem pro poskytování kvalitní zdravotní péče. Je důležité, aby člověk v regionu dostal péči v odpovídající kvalitě co nejblíže svému bydlišti,« řekla Žitníková. Odmítla argument, že je v Česku příliš hustá nemocniční síť. Zatímco v zemích Evropské unie v průměru připadá jedna nemocnice na 30 000 až 40 000 obyvatel, v Česku je spádovost nemocnic kolem 50 000 až 100 000 lidí, uvedla Žitníková. Upozornila také na to, že privatizace malých nemocnic může vést k rušení oddělení, která nejsou zisková. Vede to k omezování rozsahu péče i k odchodu části personálu.

Žitníková varovala i před podfinancováním nemocnic, které je podle ní důsledkem toho, že úhrady za lékařské zákroky v posledních letech nepokrývaly náklady na zvyšování platů. Projevuje se to podle ní vytvářením vnitřního dluhu, kdy nejsou peníze na rozvoj nemocnic a prodlužují se splatnosti faktur.

Žitníková vyzvala k přidání peněz do zdravotnictví. »Je potřeba přidat do zdravotnictví finance nejméně na úrovni dvou procent HDP,« řekla. ČR by se tak podle ní dostala na průměr Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Přidání by podle ní znamenalo náklady pro stát kolem sta miliard korun.

(ng)