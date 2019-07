S. Williamsová nedala Strýcové šanci

Cesta Barbory Strýcové wimbledonskou dvouhrou skončila v semifinále. Česká tenistka nestačila na favorizovanou Američanku Serenou Williamsovou, vůbec se nedostala k útočné hře a se sedminásobnou vítězkou turnaje prohrála 1:6 a 2:6. Strýcová má přesto za sebou ve 33 letech svůj nejlepší grandslam. Díky tomu se v žebříčku dvouhry posune na 32. místo.

V semifinále je na trávě v All England Clubu i ve čtyřhře a v případě zisku titulu se stane světovou deblovou jedničkou. Úspěšným vystoupením ve dvouhře si vydělala 588 000 liber (16,7 milionu korun). »Je trochu smůla, že jsem narazila na soupeřku, jako je Serena. Snažila jsem se, jak jen jsem mohla. Ale i kdybych byla stoprocentně fit, neměla bych šanci, protože mě vůbec nepustila do zápasu,« řekla Strýcová.

Serena Williamsová si finále Wimbledonu zopakuje po roce a celkově ho bude hrát už pojedenácté. Rekordmankou je s 12 finálovými starty Martina Navrátilová. Dosud poslední triumf zde Williamsová vybojovala před třemi lety. Její soupeřkou v sobotu bude Simona Halepová, která porazila Ukrajinku Elinu Svitolinovou 6:1, 6:3 a jako první Rumunka bude hrát na londýnském grandslamu o titul.

Strýcová se rvala o každý míček, ale byla na ní znát tíha okamžiku a vůbec se nemohla dostat k útočné hře. Williamsová se zpočátku netrefovala do prvního podání, ve výměnách chybovala, ale ve vzduchu visel její atak.

Ten přišel ve čtvrté hře. Strýcová se ocitla po druhém servisu pod tlakem a nepovedeným kraťasem nabídla Američance první brejkbol. Při následném prvním pokusu o servis - volej ještě jeden míč na síti vrátila, ale při druhém přišel prohoz. »To ji strašně nakoplo,« přitakala Strýcová, že od té doby se Williamsová rozjela.

V následné hře napálila dvě esa a čistou hrou potvrdila brejk. Strýcová poté podruhé přišla o podání. Za stavu 1:5 při podání americké hvězdy měla nadějný náskok 40:0, nevyužila ale ani jeden brejkbol. Vítězka 23 grandslamových titulů set ukončila třetím esem v utkání.

Druhý set rozehrála Strýcová uvolněněji a několikrát si vysloužila potlesk zaplněného hlediště centrálního dvorce. V páté hře však znovu pomohla Williamsové k brejkbolu. V závěru gamu dala dvojchybu a diváci ji sice povzbuzovali. Při brejkbolu ale po náběhu k síti ve snaze o zkrácení chybovala a servis ztratila.

Sedmatřicetiletá Williamsová byla ve druhém setu pevná na servisu, Strýcová při něm ve druhém dějství získala jen čtyři míče. Zápas skončil za 59 minut. Američanka držela plzeňskou rodačku daleko od sítě, sama měla při nábězích úspěšnost 13 z 16, zatímco Strýcová tentokrát pouze 4 z 11.

»Serena hrála extrémně dobře. Podala nejlepší výkon na turnaji. Skvěle podávala. Její údery měly délku, padaly k základní čáře,« uvedla Strýcová.

Třetí grandslam sezony bude bez české finalistky. V lednu hrála finále Australian Open Petra Kvitová, na pařížské antuce Markéta Vondroušová.

Zápas turnajové sedmičky Halepové s osmičkou Svitolinovou, přemožitelkou Karolíny Muchové ze čtvrtfinále, trval hodinu a dvanáct minut. Zpočátku se však zdálo, že půjde spíše o klasickou antukovou bitvu než o zápas na trávě. Hrály se dlouhé výměny od základní čáry. První game trval devět minut, dva dohromady dvacet a tenistky v nich odehrály 32 výměn. Vyšla z nich lépe Halepová, která vedla 2:0.

Pak utkání zrychlilo. Rumunka si sice prohrála servis, ale víc už Ukrajince v první sadě nedovolila. Ještě měla problém úvodní dějství ukončit, potřebovala k tomu šest setbolů. Pevnější ve výměnách byla i ve druhém setu, v kterém jí stačil jeden brejk Svitolinové. Halepová dobře bránila, ale vyhrála i na vítězné údery 26:10.

»Je to nádherné. Jsem nadšená a je to jeden z nejhezčích okamžiků v mém životě,« řekla loňská vítězka Roland Garros. »Nebylo to tak snadné, jak ukazuje výsledek. Musela jsem bojovat, ale hrála jsem dobře takticky a byla silná mentálně i fyzicky. Tohle je moje nejlepší tenisová verze,« uvedla 27letá Halepová, která je v pátém grandslamové finále.

(čtk)