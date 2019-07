Ilustrační FOTO - Haló noviny

Zadaných veřejných zakázek přibylo

Veřejní investoři v České republice zadali letos do konce května 14 533 zakázek za 176,8 miliardy korun. Hodnota meziročně vzrostla o 2,7 procenta, počet se zvýšil téměř o pětinu. Objem nově vypsaných veřejných zakázek naopak zhruba o čtvrtinu klesl.

Vyplývá to z údajů analytické společnosti CEEC Research. Největší objem veřejných zakázek připadá dlouhodobě na stavebnictví, do konce května to podle údajů společnosti IS byla necelá polovina. Hodnota 12 zadaných zakázek překročila v prvních pěti měsících miliardu korun, v květnu přibyly tři. Největší byla výstavba úseku obchvatu Českých Budějovic v úseku Hodějovice - Třebonín za 7,02 miliardy korun. Ředitelství silnic a dálnic ČR ji zadalo slovensko-italskému sdružení Doprastav-Salini Impregilo.

Hodnota nově vypsaných veřejných zakázek do konce května klesla o 25,8 % na 126,4 mld. Kč. Počet se snížil o 11 % na 3454. Za meziročním poklese je i vysoká srovnávací základna, loni bylo vypsáno velké množství zakázek, které převyšovaly miliardu korun. Především to byl pilotní projekt PPP na dálnici D4 od ministerstva dopravy za téměř 25 mld. Kč.

Největší zakázku v letošním roce za 6,8 mld. Kč vypsal v únoru Pardubický kraj na zajištění dopravní obslužnosti regionu. Druhou nejvyšší za 4,1 mld. Kč v březnu vypsal Dopravní podnik hlavního města Prahy na dodávky motorové nafty.

Za celý loňský rok vzrostla hodnota zadaných veřejných zakázek meziročně o 44 % na 495,5 mld. Kč. Počet se zvýšil o 15,6 % na 31 428. Objem nově vypsaných zakázek vzrostl meziročně o třetinu na 453 mld. Kč.

(ici)