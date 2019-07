Průměrná délka života na Kubě je 79,5 roku. Ale nyní tam žije 2070 stoletých lidí. Nebylo by proto vůbec neobvyklé, kdyby se tohoto úctyhodného věku dožila i žena na snímku. FOTO - Pixabay

Na Kubě působí Klub stodvacetiletých

Delia Barriosová sedí před zrcadlem, na tvář si nanáší pudr a rty oživuje rtěnkou. Na oslavu svých stodruhých narozenin chce být co nejkrásnější. Narozeniny oslaví obklopena rodinou a dalšími kubánskými stoletými, jejichž dlouhověkost budí zvědavost expertů. Necítím se na ten věk. Mám rodinu, která mě miluje, a to mi pomáhá cítit se dobře," řekla žena, která zručně ovládá své invalidní křeslo. Na kolenou má sedmiletou prapravnučku Patricii.

Na narozeninovém dortu jsou jen dvě svíčky. Delia je sfoukne za potlesku třicítky hostů na dvoře domu v havanské čtvrti Playa. Když jí bylo šedesát, lékaři jí diagnostikovali rakovinu tlustého střeva a dávali jí rok života. Chorobu však překonala a za hospodářské krize v roce 1993 Kubu opustila a usídlila se ve Spojených státech, kde žije její syn. V roce 2013 ale skoro každý týden upadla a lékařka jí řekla, že nemůže žít sama. Delia, která se svěřuje, že v životě hodně tančila, kouřila a mírně popíjela, se vrátila na Kubu a bydlí u své osmapadesátileté vnučky Yumi.

Na ostrově, který má zhruba 11,2 milionu obyvatel, teď žije asi 2070 stoletých. Průměrná délka života na Kubě činí 79,5 roku. To je srovnatelné s bohatými zeměmi, přestože průměrná měsíční mzda ve státním sektoru dosahuje ekvivalentu 30 amerických dolarů (675 Kč). V této socialistické zemi s hustou sítí lékařů a zdravotní péčí zdarma povzbuzuje Klub stodvacetiletých obyvatele, aby o tento úctyhodný věk usilovali. »Biologicky je prokázáno, že člověk může žít 120 až 125 let,« říká doktor Raúl Rodríguez, předseda této společnosti, kterou v roce 2003 založil osobní lékař Fidela Castra Eugenio Selman-Housein. Klub se snaží podporovat zdravý životní styl, neboť to je »jediná cesta, jak dosáhnout takového věku«, dodává Rodríguez.

Penzisté pobírají v průměru ekvivalent deseti dolarů (225 Kč) měsíčně. Stát zřídil veřejné vývařovny pro ty, kteří tohoto průměru nedosahují a nemají v zahraničí příbuzné, kteří by je podporovali. O stoleté je postaráno nejlépe. »Snažíme se jim zajistit mimořádnou péči. Všichni století v Havaně nám v případě problémů se zdravím mohou zatelefonovat a okamžitě je navštíví geriatr,« vysvětluje doktorka Alina Gonzálezová Morová z Centra pro výzkum dlouhověkosti.

»Nemyslela jsem si, že bych dosáhla takového věku, a podívejte, jsem tady,« říká Rigoberta Santoveniaová, jíž bylo v lednu 102 let. Má šibalský úsměv a překvapivě hladkou tvář. Chodí rychle i se svou holí a ještě trochu vaří, lékaři jí však doporučili, aby s tím přestala. Zanechala i šití, ale stále ještě protáhne niť ouškem jehly a noviny čte bez brýlí. Její tajemství? »Jsem obklopena rodinou, mám moc ráda své děti a vnoučata a mám i šest pravnoučat. Nikdy jsem nebyla sama,« říká.

Profesor Vincent Geloso z Královské univerzity v Kanadě říká, že Kuba je stále místem s vysokou délkou života ve srovnání s úrovní příjmů. Na Kubě je málo aut, a tedy i méně dopravních nehod. Geloso uvádí také omezení v přídělu potravin za hospodářské krize v 90. letech, což snížilo onemocnění cukrovkou. »Kubě se opravdu daří zachovat lidi velmi dlouho při životě,« říká Geloso. »Kdyby ale někdo Kubánce nechal, aby si vybrali mezi rokem života navíc, a vyššími příjmy nebo lepším vzděláním, co by si zvolili?« táže se. Možná by se divil.

(ava, čtk)