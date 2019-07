Ilustrační FOTO - Pixabay

Záchrana z Kivu

Provincie Kivu na východě Konga mají smutnou reputaci. Ozbrojené milice tu plení a znásilňují. Virem eboly se zde nakazilo už více než 2000 lidí. Tento africký region nicméně zachránil život několika milionům lidí.

V severním a jižním Kivu se totiž nachází největší lesy chinovníku na světě. Kůra těchto stromů, které do oblasti přivezli Belgičané, obsahuje chinin, látku, která léčí malárii (a má také příjemnou nahořklou chuť, když se rozpustí v perlivé vodě a podává se s ginem a plátkem citronu), píše britský týdeník The Economist. Na okraji místní plantáže stojí jeden z pouhých pěti závodů na extrakci chininu na světě. Továrna je v provozu od roku 1961 a produkuje asi 100 tun chininu ročně, tedy kolem 30 % celosvětové poptávky. »Nejdříve se postaráme o potřeby naší země a zbytek pak vyvážíme,« říká Etienne Erny, výkonný ředitel společnosti Pharmakina, která továrnu vlastní. Necelá polovina vyrobeného chininu směřuje do zahraničí. Třetina z toho putuje na výrobu toniku a ze zbytku se vyrábějí léky. Je však tragickou hříčkou osudu, že ač je v Kongu chininu hojnost, úmrtnost na malárii je v zemi druhá nejvyšší na světě. V roce 2017 zde nemoci podlehlo 435 000 lidí. Mnoho z nich si nemůže dovolit utratit dva dolary (asi 45 korun) za dávku léku, nebo se na to, že onemocněli, přijde až příliš pozdě.

Přírodní podmínky v provincii Kivu (zejména nadmořská výška a vlhkost) jsou pro pěstování stromů ideální. Naopak je tomu u nekonečných bojů v regionu. Některé z lesů, jež patří Pharmakině, zasahují do oblastí ovládaných desítkami ozbrojených skupin, které se nazývají Mai-Mai a tvrdí, že mají v bojích nadpřirozené schopnosti. Pravidelně unášejí a zabíjejí místní obyvatele. Tu a tam zašlou Pharmakině dopis, ve kterém požadují peníze a vyhrožují tím, že unesou její zaměstnance. »Nic jim neplatíme, ale musíme s nimi vyjednávat,« říká Michael Gebbers, další z ředitelů společnosti. Diskuse ale zaberou hodně času a vystrašení zaměstnanci se neodvažují přijít na plantáže. Produkce firmy se také snížila při dvou krvavých občanských válkách, jež trvaly celkem šest let mezi lety 1996 a 2003, kdy byly kvůli bojům značné části lesů nedostupné.

Problémy s řízením firmy v Kongu však nekončí jen u nebezpečných podmínek pro podnikání. Kvůli nespolehlivosti dodávek elektřiny musí často továrnu pohánět generátory, jejichž provoz je nákladný. Chemikálie, které se při extrakci chininu z kůry stromů používají, jsou navíc drahé a musí se dovážet kamiony ze sousední Tanzanie. A jako by ani toto nestačilo, musí se firma potýkat s rostoucí konkurencí. Indičtí obchodníci začali skupovat kůru chinovníku a vozí ji do Dillí, kde jsou náklady na výrobu finálního produktu nižší. Poptávka také klesá po objevení syntetického chininu a artemisinu, dalšího léku proti malárii rostlinného původu. I přesto však mohou lidé, kteří chtějí Kongu pomoci, stále zvyšovat poptávku pokaždé, když pozvednou sklenku, píše týdeník The Economist.

(čtk)