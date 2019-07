Kapitalismus online

Marketingový svět nedávno obletěla zpráva, že letos poprvé lidé strávili více času na mobilních zařízeních než sledováním televize. Svět vstupuje do éry »mobile first«, nás komunisty nevyjímaje, ačkoliv je to pro spoustu antikomunistických uživatelů sociálních sítí stále ještě nepochopitelné. Zřejmě komunisty i ve 21. století vidí prvorepublikovou optikou jako bosé negramotné námezdní dělníky. Doba však pokročila a my využijeme všech prostředků, které současný kapitalismus nabízí k jeho vlastní porážce.

Facebook je neustále se rozrůstajícím a pulsujícím společenstvím obyčejných lidí, do jehož návykovosti vkládá Facebook nemalé prostředky. Už teď trávíme v online světě v průměru několik hodin denně.

Na sociálních sítích vyvíjíme značnou kreativitu, aby se naše příspěvky zobrazovaly co největšímu počtu lidí, zajímavý obsah pak sami sdílíme, vytváříme komunity a především obecenstvo pro placenou reklamu. Náš obsah se stává de facto »veřejným vlastnictvím«, které mohou další uživatelé nekontrolovatelně sdílet, ukládat, upravovat. Facebook z našich profilů dokáže poznat, jaké máme koníčky, s jakými lidmi se stýkáme, ukládá dokonce i telefonní čísla, emailové adresy a podle toho je pak schopen zobrazovat pro nás relevantní obsah, a to především ten placený, který my o to ochotněji konzumujeme.

Ač se může zdát, že Facebook nabízí svobodný prostor pro diskusi a sdílení, není všem subjektům dán stejný prostor, který je už tak omezen rozsáhlou uživatelskou i politickou cenzurou. To, jaké příspěvky se komu zobrazí, je dáno složitým a nekontrolovatelným algoritmem Facebooku. Kdo nemá peníze na reklamu, je z tohoto prostoru téměř vyloučen. A není překvapením, že jsou to většinou subjekty, které nějakým způsobem vystupují proti současnému uspořádání světa.

Čisté příjmy Facebooku loni překonaly 22 miliard dolarů, což je ve srovnání s rokem 2017 nárůst o téměř 40 procent. A to i navzdory faktu, že Facebookem zmítá jeden skandál za druhým - zneužívání dat uživatelů a jejich uplácení, zpřístupnění soukromých zpráv korporacím. I přesto ale počet uživatelů Facebooku neustále roste a firmy tedy nemají důvod tento reklamní kanál opouštět. Obrovské zisky jsou pak investovány do dalšího rozvoje a nákupu sociálních sítí, které generují další zisk. Netřeba říkat, že bez milionů uživatelů sociálních sítí by tento mamutí kapitál společnosti Facebook do klína nespadl. Jeho bohatnutí je tedy tak trochu »zásluhou« nás všech.

Je zřejmé, že Facebook neslouží jako platforma pro všeobecný rozvoj společnosti, ale jako zdroj financí a informací pro několik málo lidí, kteří je pak využívají ke generování dalšího kapitálu. Navíc je Facebook prostor monitorovaný, manipulovaný a potenciálně nebezpečný pro děti, mladistvé, pro lidi osamělé a snadno zneužitelné, ale ohrožuje i samotnou informační demokracii.

Alternativu k Facebooku můžeme najít například v projektu diaspora*, který nabízí sociální síť kontrolovanou pouze uživateli samotnými, nikoliv korporacemi. Ale kdo by uvažoval o přesunu do alternativního prostoru, když Facebook mu jedním kliknutím poskytuje paralelní svět šitý na míru? Ovšem za jakou cenu...

Petra PROKŠANOVÁ, Komise mládeže KV KSČM Praha