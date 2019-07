Samý fake news

V jednom televizním vystoupení se generál Petr Pavel vyjádřil k možnému vyznamenání, které by možná mohl dostat 28. října. Prý by ho asi nepřijal. To asi mělo znamenat ne, protože jak by mohl přijmout vyznamenání od prezidenta Zemana. To kdyby někdo jiný byl prezidentem, pak by ho zřejmě přijal rád. Tak jsem alespoň pochopil slovíčko asi.

Před několika dny se pan generál zúčastnil besedy u Václava Moravce na téma »fake news«. Pozváni byli přední čeští odborníci na toto téma. Hovořilo se o mnohém. Pochopitelně i o snaze Ruska vsugerovávat nám své »lživé informace«, o ovlivňování voleb v jiných zemích a i o tom, že opravdu naším největším nepřítelem je Rusko. Takový je názor i generála Pavla, možného kandidáta na prezidenta republiky. Ne, o tom se na oné besedě nehovořilo, toto téma je zatím skryto, i když už se indiskrecí dostalo na veřejnost. Proto se také pan Pavel stále častěji bude zřejmě dostávat do vysílání České televize. Ve hře může být i to, že nějaký český Majdan způsobí politickou změnu a prezident Zeman předčasně odejde. Tlak, který majdanisté chtějí vytvořit, má být velmi silný, a jestliže při tom dojde k nějaké »mimořádné události«, pak... Nechci domyslet. Vzpomněl jsem si totiž na avizovanou akci k 17. listopadu.

Generál Petr Pavel je zajímavý typ. Člen Komunistické strany Československa, do níž prý vstoupil jen z kariérních důvodů, absolvent Vojenského gymnázia Jana Žižky z Trocnova, Vysoké vojenské školy pozemního vojska ve Vyškově v roce 1983, jenž se ukázal jako nadějný důstojník, proto ho socialističtí nadřízení vybrali dokonce ke studiu Vojenské akademie Antonína Zápotockého v Brně. Pak přišel Listopad. Nový režim si vytipoval některé své budoucí služebníky. Vybral i důstojníka Pavla. To už, pochopitelně, neměl svou »rudou knížku«. Proto byl poslán »na studijní pobyt« do štábní školy v Camberley a na Královskou akademii obranných studií a na King‘s College London. Pak už to šlo ráz na ráz. Důstojník obranného zpravodajství, mírové mise UNPROFOR, služba na generálním štábu, předsednictví Vojenského výboru NATO. Tolik z životopisu.

Hlavním cílem zpravodajce Petra Pavla je dnes zřejmě odhalování »lživých zpráv«. Ukazování, jak nás ohrožuje Rusko. Nebýt připravenosti »jím řízeného NATO«, už by tu dávno byly ruské jednotky. Obsadily by nás. Tak jako »obsadily Krym a Sýrii«! Přitom všechno bylo jasné. Krym mohl být jedním ze základních kamenů obrany zájmů Severoatlantického paktu a Sýrie demokratická pod americkým dohledem. Dost informací pro neinformované.

Jen na jednu otázku jsem v sítích nenašel odpověď. Proč by to Rusko dělalo, když by takový čin byl sebevraždou? Není tomu právě naopak a jen schopnost odvety za případný útok zachraňuje Rusko od zničujícího útoku vojsk NATO? Na to nám ve zmíněné besedě pan Pavel neodpověděl. A tak jsme se od jednoho z kandidátů na budoucího prezidenta dozvěděli jen to, čím nás už delší dobu zásobuje Česká televize, že Rusko je největším nebezpečím pro Evropu a že snad nedělá nic jiného, než rozesílá po světě své fake news.

Jaroslav KOJZAR