(A)morální umělci

Před několika dny skončil v Karlových Varech již 54. ročník Mezinárodního filmového festivalu. Pro milovníky filmů, ale i větších či menších filmových hvězd, hvězdiček nebo těch rádoby si na ně hrajících událost roku číslo jedna. Proč ne? Na pěkný, umělecky hodnotný film se zcela jistě podívá rád snad každý z nás. Že se takový festival neobejde bez sponzorů, ať v podobě státních či soukromých subjektů, asi v době kapitalistické společnosti nepochybuje nikdo z nás.

A samozřejmě k takovému sponzoringu patří většinou i pozvání těchto dárců. Jaký to div! Především pro ty domácí umělce, kteří sem přijeli dny festivalu především tzv. propařit. Mnoho z nich při nedávných demonstracích proti A. Babišovi moralizovalo po náměstích v Čechách, na Moravě i ve Slezsku, u některých by se za jejich slova nemuseli stydět ani štamgasti z hospody páté cenové. A Karlovy Vary si asi dál s těmito náměstími pletou. Opřeli se nejen do přítomnosti některých politiků na festivalu, ale i do sponzorů, konkrétně do České zbrojovky, kdy čtyřicet herců a tvůrců protestuje v otevřeném dopise proti její sponzorské roli na festivalu. Je třeba říci, že se patrně probrali z dlouhého alkoholového opojení, neboť Česká zbrojovka je sponzorem festivalu již třetí rok, a dosud jim nevadila.

Co umělcům nevadí, je ta skutečnost, že za peníze různých sponzorů se mohou účastnit často zcela zdarma celé řady večírků a párty, kde alkohol doslova teče proudem. V tomto případě jim jejich peníze, jak se říká lidově, nesmrdí. Nevadí jim ani to, že následně předvádějí po Karlových Varech různé opilecké eskapády, ostudy a výtržnosti, které by asi běžnému člověku neprošly a styděl by se po nich tak, že by týden nevyšel z domu. To by však nebyly naše rádoby »celebrity«, aby se z toho druhý den po kocovině neoklepaly, neudělaly z toho přednost a opět nám z televize a ze svých vystoupení na náměstích nekázaly o zvrácené morálce některých našich politiků a špatném stavu naší společnosti. Bohužel oni jsou také jedním z jeho nezdravých plodů.

Ludvík ŠULDA, předseda OV KSČM Prostějov