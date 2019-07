Vrstva významů

Úmorné vedro bylo aspoň dočasně vystřídáno příjemným ochlazením, ale rozpálené hlavy na naší politické scéně to, zdá se, stejně nezchladilo. Tak například senátorští kujóni chystají ústavní stížnost na prezidenta Miloše Zemana, a jak jsem se dozvěděla od senátora Hilšera, vyčítají mu kdeco. Včetně novičoku. Tak to jsem fakt vyprskla smíchy. Proto nechci v tomto čase, kdy se lidé spíše věnují odpočinku, zahrádce či klidnému letnímu přemítání, zabrousit do té úplně velké politiky. Ona postačí ta naše malá.

Potěšilo mě, že se k odpůrcům postavení repliky Mariánského sloupu na pražském Staroměstském náměstí přiřadili někteří významní odborníci v kultuře. Z toho mimochodem také plyne, že nemůžeme všechny, kteří mají tvůrčí schopnosti a realizují je v umělecké sféře, házet do jednoho pytle. Když to úplně zjednoduším, nejsou všichni lidé působící v odvětví kultury tzv. pražskou kavárnou, která se vyznačuje tím, že své názory (ty jim nikdo nebere) hlasitě vytrubuje do světa. Mají k tomu také prostor, protože mnohá média se pilně činí, aby jim ho poskytla. A kdo s názory těchto lidí nesouhlasí – to je druhý význačný rys »pražské kavárny« – je mu veřejně spíláno. Umělci vůči umělcům se vůbec chovají v mnoha případech hnusně, což vím od jedné dobré duše, která se profesionálně pohybuje právě v tomto prostředí. Nemáš stejný názor jako já? Nedostaneš kšeft...

Ale nyní k podstatě věci. Na konci června připomněla řada představitelů odborných uměleckohistorických institucí a vysokoškolských pracovišť primátorovi Prahy a radním některá důležitá fakta, která - jak signatáři uvádějí - »v často zjednodušených či dokonce zavádějících prohlášeních nezaznívají«. Žádají, aby orgány metropole tzv. obnovu Mariánského sloupu nepřipustily, neboť je to dle nich kontroverzní podnik. Zastánci nového sloupu podle nich »vůbec nepřihlížejí k tomu, že umělecké dílo – jímž Mariánský sloup nepochybně byl – na sebe navrstvilo řadu významů, které jsou dány historickými, kulturními, lokálními i uměleckými okolnostmi jeho vzniku«. A tuto vrstvu významů nelze opomenout. Stavbou sloupu se Habsburkové chtěli vypořádat s podstatným dílem historické paměti Staroměstského náměstí a deklarovat zde své vlastní vladařské nároky i rekatolizační program.

Uvedu několik dalších citátů z jejich dopisu: »Instalace... v prostoru Staroměstského náměstí znamenala proces rituální očisty města a země od nekatolické minulosti a ztělesňovala zahájení symbolické rekatolizace tohoto klíčového prostoru.« A na jiném místě: »Mariánský sloup představoval již v okamžiku svého vzniku triumfální výraz habsburské monarchistické ideologie opírající se o program militantní katolické protireformace.« V tomto kontextu je podle kunsthistoriků zřejmé, že v žádném případě nemůže replika sloupu fungovat jako deklarace ekumenického smíření mezi církvemi.

Pod textem je uvedeno na pětadvacet jmen řádně otitulovaných zpředu i zezadu, například vedoucí Katedry teorie a dějin umění VŠ uměleckoprůmyslové v Praze profesorka Milena Bartlová, vedoucí Ústavu dějin křesťanského umění Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy profesor Vít Vlnas, ředitel Ústavu pro dějiny umění Filozofické fakulty UK Richard Biegel, a mezi jinými i - Jiří Fajt.

Monika HOŘENÍ