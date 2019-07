Ruský systém protiraketové obrany S-400. FOTO - wikimedia commons

První část ruského protiraketového systému dorazila do Turecka

První část dodávky ruského systému protiraketové obrany S-400, kvůli níž USA v předchozích dnech znovu pohrozily Ankaře sankcemi, dorazila do Turecka. Oznámilo to dnes turecké ministerstvo obrany v prohlášení a informoval o tom turecký provládní deník Daily Sabah. Potvrdil tak neoficiální zprávy, které se objevily začátkem týdne a podle nichž už v pondělí odletěly z Ruska dva letouny s nákladem tohoto systému.

"První část ruského protiraketového systému S-400, kterou jsme pořídili pro leteckou a raketovou obranu Turecka, dorazila dnes na leteckou základnu Mürted Air Base (dříve Akinci Air Base) u Ankary," citoval deník Daily Sabah prohlášení tureckého ministerstva obrany. To rovněž uvedlo, že další části dodávky budou následovat v příštích dnech a že úřady rozhodnou, jak bude konkrétně systém využit, až bude operativní.

Podle místních médií by měl být systém plně schopen provozu během čtyř až šesti týdnů. Do Turecka by měli dorazit i ruští experti, aby pomohli s instalací systému. Ankara neuvedla, kde chce ruský systém protiraketové obrany instalovat. Podle neoficiálních zpráv z tureckých médií by to ale mělo být na jihovýchodě země u syrských hranic.

Turecká vláda podepsala kontrakt na protiraketový systém S-400 v hodnotě 2,5 miliardy dolarů (asi 57 miliard Kč) v prosinci 2017. Spojené státy a NATO, jehož členem je i Turecko, nákup tvrdě kritizují. Ruské rakety země-vzduch jsou podle nich pro západní armády ohrožením a se zbraňovými systémy Severoatlantické aliance nejsou kompatibilní. Místo raket S-400 Pentagon nabízí Turkům americký systém Patriot.

Washington už od roku 2017 žádá Ankaru, aby od smlouvy s Ruskem odstoupila. V opačném případě Washington hrozí, že Turecku zruší kontrakt na dodávku stovky nejnovějších amerických stíhaček F-35 a zastaví i výrobu jejich komponentů v Turecku. Viceprezident USA Mike Pence dokonce turecké vedení letos varoval, že nákupem riskuje své členství v NATO.

Tento týden mluvčí amerického ministerstva zahraničí Morgan Ortagusová novinářům řekla, že postoj Washingtonu k dodávce ruského systému Ankaře se nemění. Upřesnila, že Turecko kvůli tomu stále čelí hrozbě amerických sankcí. Ve čtvrtek Katie Wheelbargerová z ministerstva obrany uvedla, že Spojené státy vyřadí Turecko z programu výroby amerických stíhaček F-35, pokud se dodávka ruského systému S-400 do Turecka uskuteční.

(čtk)