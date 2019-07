Ilustrační FOTO - Pixabay

Vyšší příspěvky státu pro více postižených

Více zdravotně postižených lidí má naději, že v budoucnu bude moci využívat státní dotaci na zvláštní kompenzační pomůcky. Sněmovna souhlasila s iniciativou poslanců sedmi klubů včetně Hany Aulické Jírovcové (KSČM).

Dolní komora nicméně nezvýšila příspěvek na nejnákladnější pomůcky, jako jsou šikmé a svislé zvedací plošiny. Naopak na plnou dotaci na pořízení automobilu by měli mít nově nárok postižení s vyššími příjmy než nyní.

Na příspěvek na zvláštní pomůcky budou mít podle schváleného znění novely nově nárok lidé s těžkým omezením pohyblivosti kvůli postižení cév v nohách a kvůli oběhové nedostatečnosti při onemocnění srdce. Žádat o dotaci budou moci i lidé s prokázaným těžkým poškozením plicních funkcí a pacienti s těžkým postižením kloubů nohou souvisejícím většinou s diabetickou neuropatií. Na návrh sociálního výboru Sněmovna některá kritéria pro posuzování nároku na dotaci ještě upřesnila. Týkají se zejména lidí se srdečními potížemi.

Dotace by mohla zahrnovat například plošiny, rampy, schodišťové sedačky a elektrické skútry. Bez těchto pomůcek se postižení, na něž by se měl zákon nově vztahovat, podle předkladatelů z KDU-ČSL, ANO, Pirátů, KSČM, ČSSD, TOP 09 a STAN neobejdou. Dopady novely do státní kasy odhadli autoři na 73 milionů korun.

Stínová ministryně práce KSČM, místopředsedkyně sněmovního sociálního výboru Hana Aulická Jírovcová.

Stínová ministryně práce KSČM, místopředsedkyně sněmovního sociálního výboru Hana Aulická Jírovcová věří, že jde o zásadní pomoc lidem, kteří jsou takto zdravotně postiženi, a kompenzační pomůcky jsou pro ně životně důležité. Už při prvním čtení předlohy nicméně upozornila, že ani tato novela nepředstavuje řešení celého komplexního problému dotčených lidí. Apelovala proto na vládu a především na ministryni práce a sociálních věcí Janu Maláčovou (ČSSD) i na ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (ANO) - »že je opravdu nutné zabývat se problematikou komplexně a řešit tento systém tak, aby opravdu měl hlavu a patu, a my nemuseli předkládat poslanecké novely napříč politickým spektrem«. Aulické jde o to, aby takto postižení lidé měli ochranu především ze strany legislativy a státu, aby se jejich život stal trošku příjemným, když se musí potýkat každý den s problémy, které nám ostatním mohou připadat banální.

Poslanci odstraňují diskriminaci některých postižených

Novela vznikla v těsné spolupráci s Národní radou osob se zdravotním postižením na základě podnětů zdravotně postižených občanů a jejich příbuzných. Jejím hlavním cílem je odstranění diskriminace vůči některým skupinám zdravotně postižených, kteří podle platného znění zákona doposud nemají nárok na pořízení kompenzačních pomůcek. »Jedná se o kompenzační pomůcky, které nejsou hrazené z veřejného zdravotního pojištění, přičemž zdravotně postižená osoba na ně ale může získat příspěvek právě v gesci tohoto zákona. A to při splnění zákonných podmínek s tím, že si zdravotně postižení hradí 10 % z ceny konkrétní pomůcky,« řekl mj. ve Sněmovně Vít Kaňkovský (KDU-ČSL), který skupinu iniciátorů novely vede. Ministryně Maláčová mj. uvedla, že problematika byla projednána se zástupci odborné lékařské veřejnosti od České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně přes Českou kardiologickou společnost.

Sněmovna poslanecký návrh trochu upravila, když schválila několik pozměňovacích návrhů. Podpořila úpravu Lenky Dražilové (ANO), která dotaci na zvláštní pomůcky ponechává na 400 tisících korunách. Původně navrhované zvýšení o 100 000 korun není podle ní vzhledem k průměrné výši příspěvku potřebné, když činí 367 tisíc korun. »V případě, že by došlo ke zvýšení maximální částky, vedlo by to pouze ke zvýšení cen dodavatelů tohoto typu zvláštních pomůcek,« zdůvodnila svůj požadavek.

Dolní komora podpořila i návrh Kaňkovského, podle kterého na příspěvek na automobil dosáhnou i postižení lidé bez rukou nebo s nefunkčníma rukama. Navrhovanou změnu odůvodnil tím, že tito lidé nejsou schopni bez pomoci využívat hromadnou dopravu.

Příspěvek na pořízení vozila může činit až 200 tisíc korun. Poslankyně Olga Richterová (Piráti) a Andrea Brzobohatá (ANO) prosadily o dva hlasy, aby jeho přiznanou výši tolik neovlivňovaly příjmy žadatele. Postižení lidé, kteří pracují, by podle nich měli mít nárok na stejnou dotaci jako ti, kteří do práce nechodí. Příspěvek by se podle úpravy snižoval od příjmů nad 16násobek životního minima místo nynějšího osminásobku.

Předlohu, proti které se ve Sněmovně nenašel jediný nesouhlasný hlas, musí ještě posoudit Senát a podepsat prezident republiky.

(ku, jad)