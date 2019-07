Prezident republiky Miloš Zeman. FOTO - Haló noviny

Cesta do neznáma

Prezident republiky Miloš Zeman je připraven k 31. červenci vyhovět návrhu premiéra Andreje Babiše (ANO) a odvolat ministra kultury Antonína Staňka (ČSSD). Jmenovat kandidáta ČSSD Šmardu však neslíbil.

Po jednání se Zemanem a Staňkem v Lánech to řekl předseda sociální demokracie a vicepremiér Jan Hamáček. Ohledně navrhovaného Staňkova nástupce Michala Šmardy (ČSSD) Zeman vyčká na rozhodnutí pondělního předsednictva ČSSD. Hamáček připomněl své týden staré vyjádření, že není optimistou ohledně zachování vlády. Od té doby se podle něho nic zásadního nezměnilo. Podle Hamáčka platí, že kandidátem ČSSD na ministra kultury zůstává Šmarda.

»Očekávám, že předsednictvo to potvrdí. Druhou alternativou je, že předsednictvo rozhodne, že ministři ČSSD podají demisi a z vlády odejdou,« uvedl Hamáček po zhruba hodinu a půl dlouhém jednání v Lánech. Jiné varianty podle něj nyní neexistují. »Z mého pohledu je to postaveno tak, že buď sociální demokracie ve vládě skončí, nebo si bude moci jmenovat své ministry. Michal Šmarda má naši podporu, já za ním stojím,« dodal.

Zeman neřekl, zda bude pondělní rozhodnutí předsednictva sociální demokracie respektovat, uvedl Hamáček. Hlasování předsednictva tak podle něj částečně bude »cestou do neznáma«. »Každopádně platí to, že ministři sociální demokracie jsou připraveni podat demise a potom budeme pokračovat v rámci ústavního pořádku,« uvedl.

Hamáček řekl, že nežádal vysvětlení prezidenta, proč po dvou měsících po oznámení Staňkovy rezignace přistupuje na jeho konec. V květnu odmítl Staňkovu rezignaci akceptovat a od konce téhož měsíce nevyhověl Babišovu návrhu na jeho odvolání. »Já jsem nežádal vysvětlení, já jsem akceptoval jeho stanovisko, že je připraven vyhovět návrhu pana premiéra,« uvedl Hamáček.

Babiš minulý týden v Lánech řekl, že doufá, že se podaří najít řešení, které zachová stávající vládu. Hamáček na to tehdy opáčil, že je »menší optimista«. Toto vyjádření připomněl. »Nic se ve mně neposunulo, z mého pohledu ta situace je stejná, jako ve čtvrtek. Ale politika je od toho, abychom jednali, takže budeme jednat až do pondělí,« řekl. Babiš podle něj má přes víkend prostor ve věci dál jednat, na předsednictvu padne definitivní verdikt.

KSČM a ANO o toleranci

Předseda poslaneckého klubu strany Pavel Kováčik.

Představitelé KSČM se sejdou v úterý se zástupci hnutí ANO a budou vyhodnocovat plnění dohody o toleranci menšinové vlády ANO a ČSSD, řekl po jednání Výkonného výboru KSČM předseda poslaneckého klubu strany Pavel Kováčik. Při vyhodnocování plnění smlouvy se komunisté budou zajímat i o to, proč vláda zaujala negativní postoj k jejich návrhu na ústavní ochranu vody a půdy. Jednání Výkonného výboru KSČM se možnou změnou postoje k toleranci vlády nezabývalo, vedení strany pouze stanovilo mandát pro úterní jednání s hnutím ANO.

Větší ochrana vody je jednou z podmínek KSČM pro toleranci menšinové vlády ANO a ČSSD. Komunisté navrhli zakotvení této ochrany do ústavy, vláda se v pondělí k návrhu postavila negativně. »Ta věc bude součástí jednání o vyhodnocení dosavadního fungování dohody o toleranci vlády,« řekl Kováčik. Zdůraznil, že rozhodující pro zakotvení ochrany vody do ústavy bude postoj Sněmovny, nikoli kabinetu. »Důležitý je výsledek, věříme, že ve Sněmovně ten výsledek bude pozitivní,« řekl. Komunisté jsou podle něho připraveni jednat i o připravovaném návrhu ministerstva zemědělství, který by se měl ústavní ochranou vody zabývat.

(ng)