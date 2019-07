Ilustrační FOTO - Pixabay

Gibraltar uloupený tanker bere na sebe

Teherán opět vyzval Británii, aby propustila jeho uloupený tanker, který minulý týden »zadrželo« u Gibraltaru britské námořnictvo.

Námořnictvo tanker zadrželo kvůli údajnému podezření, že loď navzdory evropským sankcím veze ropu do Sýrie. Gibraltar oznámil, že rozhodnutí zadržet tanker neučinil na žádost žádného jiného státu. Ve čtvrtek gibraltarská policie zatkla dva členy posádky (kapitána a prvního palubního důstojníka) a další dva. Nikdo z nich přitom nebyl z ničeho obviněn… Londýn kvůli rostoucímu napětí v Perském zálivu vysílá do oblasti druhou válečnou loď, dorazit by tam měla v následujících dnech.

»Toto je nebezpečná hra, která bude mít následky - právní argumenty pro zadržení nejsou platné… propuštění tankeru je v zájmu všech zemí,« uvedl mluvčí íránského ministerstva zahraničí Abbás Musáví. Zopakoval přitom, že Británie jednala na popud Spojených států. Gibraltar, který je britským zámořským územím s částečnou vnitřní samosprávou, slova mluvčího ale odmítl. Supertanker podle něj vezl 2,1 milionu barelů lehké ropy. »Všichni čtyři (zatčení) muži jsou indické národnosti a mají zaručenu veškerou právní podporu,« sdělila policie v prohlášení.

Zvláštní mechanismus?

Evropská unie je prý mezitím nicméně o něco blíže k zavedení zvláštního mechanismu pro podporu směnného obchodu s Íránem, jenž má zmírnit dopad amerických protiíránských sankcí a pomoci zachovat jadernou dohodu z roku 2015. K iniciativě se hodlají připojit i některé neunijní státy. S odvoláním na sdělení představitelky evropské diplomacie o tom informovala agentura AP.

Evropští signatáři - Francie, Británie a Německo - postup Spojených států podle ČTK kritizovali a vyjadřovali úmysl dohodu zachránit. Zároveň se ovšem stejně jako USA nesmyslně obávají íránského raketového programu a aktivit v regionu, kde Teherán politicky a vojensky podporuje své šíitské spojence zejména v Sýrii a Jemenu.

Zatím je do mechanismu, který je určen k výměnnému obchodu s Íránem, podle Helgy Schmidové z unijní diplomacie zapojeno deset zemí EU a přidají se další nečlenské státy.

Zvláštní mechanismus INSTEX, který má umožnit obchodní výměnu bez vzájemných finančních transakcí, na něž se vztahují americké sankce, zřídily Francie, Británie a Německo. Firmy budou moci pokračovat v obchodování bez převodu peněz mezi evropskými zeměmi a Íránem. Zatím má INSTEX sloužit pouze pro humanitární účely, tedy hlavně pro dodávky léků a potravin; na další zboží by se mohl rozšířit později.

(rj)