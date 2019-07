Ilustrační FOTO - Wikimedia commons

Pražský magistrát stále hledá místo pro Slovanskou epopej

Pražský magistrát stále hledá místo pro umístění Slovanské epopeje. V současné době prověřuje prostory, které patří hlavnímu městu. ČTK to sdělila radní pro kulturu Hana Třeštíková (Praha Sobě). Město rovněž jedná s majiteli zámku na Zbraslavi a s Moravským Krumlovem, kde byly obrazy vystaveny od 50. let až do roku 2011. Cyklus obrazů tvoří 20 velkých pláten, která Mucha maloval od roku 1910 dalších 18 let a věnoval je Praze. Od roku 2010 je epopej kulturní památkou. Obrazy jsou nyní v depozitáři Galerie hlavního města (GHM).

"Zkoumáme prostory na krátkodobé i dlouhodobé využití," uvedla radní Třeštíková. O které městské domy se jedná, neuvedla. Zástupci magistrátu a GHM začali jednat rovněž s majiteli zámku na Zbraslavi. Tam byla dosud stálá expozice Národní galerie. Zámek získal v restituci rod Bartoňů z Dobenína. Pokud by zde obrazy byly vystaveny, muselo by být mimo jiné rozšířeno místní parkoviště. Naopak plátna by neohrozila případná povodeň. Tisíciletá voda v minulosti dostoupala do sklepení zámku, a nyní jsou proto na Zbraslavi vybudovány protipovodňové zábrany.

Spor mezi magistrátními politiky způsobil záměr vedení Prahy, že by se obrazy vrátily do Moravského Krumlova do té doby, než by město pro plátna našlo trvalé místo. Podmínkou zapůjčení by bylo, že Moravský Krumlov vytvoří pro dílo vhodné stavebně-technické a klimatické podmínky. Záměr kritizovali na květnovém zasedání magistrátního výboru pro kulturu například zástupci ODS a ANO nebo předseda výboru Jan Wolf (KDU-ČSL).

Naposledy se v květnu do diskuse o umístění obrazů zapojila radnice Prahy 2, která sdělila, že chce vytvořit výstavní prostory pro Slovanskou epopej v chátrajícím nádraží Vyšehrad. Praha 2 se dlouhodobě snaží, aby získala secesní nádražní budovu do svého majetku.

Město v minulosti plánovalo výstavbu samostatného pavilonu pro obrazy. Mezi návrhy se objevila například nová budova na Letné za ministerstvem vnitra nebo na Těšnově. Naposledy minulé vedení Prahy plánovalo přestavět Lapidárium na Výstavišti a umístit epopej tady.

Prvních 11 pláten epopeje bylo v roce 1919 vystaveno v pražském Klementinu a v letech 1920 až 1921 sklízelo úspěchy na expozicích v New Yorku a Chicagu. Celá epopej byla poprvé vystavena v roce 1928 ve Veletržním paláci v Praze a obrazy přešly pod správu Galerie hlavního města Prahy. V roce 1933 byla plátna srolována a uložena do depozitáře. Až v roce 1963 byla opět vystavena na zámku v Moravském Krumlově. Po roce 1989 ale zámek, kde dříve sídlilo mimo jiné železniční učiliště, chátral.

Alfons Mucha se narodil 24. července v Ivančicích a zemřel 14. července 1939 v Praze ve věku 78 let.

(čtk)