Tropická bouře Barry způsobila v Louisianě první záplavy

Tropická bouře Barry zasáhla americký stát Louisiana, kde zaplavila některé dálnice. V zaplavených oblastech museli někteří lidé vylézt na střechy. Mnoho obchodů zavřelo, informovala v noci agentura AP. Na jihu Louisiany byla v sobotu nařízena povinná evakuace a prezident Donald Trump vyhlásil stav nouze.

Bouře Barry, která se v sobotu na chvíli stala hurikánem, sice zeslábla, ale úřady varovaly, že by i tak mohla způsobit katastrofální záplavy kolem pobřeží Mexického zálivu a v částech Louisiany by mohlo spadnout 50 centimetrů vody.

Zatím zůstalo nejhorších dopadů do sobotního večera ušetřeno město New Orleans, kde byly zaznamenány jen lehké přeháňky a silný nárazový vítr. Místní úřady se přitom obávaly, že bouře prověří protipovodňové hráze zesílené po řádění zničujícího hurikánu Katrina z roku 2005. Barry na pevninu vtrhla přibližně 260 kilometrů západně od New Orleans.

"Je to jenom začátek," upozornil guvernér státu Louisiana John Bel Edwards. "Bude to pro náš stát dlouhých několik dnů," dodal Edwards.

Pobřežní stráž mezitím zachránila desítky lidí ze zaplavených oblastí ve farnosti Terrebonne Parish jižně od New Orleans. Někteří lidé čekali na pomoc na střechách svých domů. Byl mezi nimi i 77letý muž volající o pomoc, protože měl ve svém domě 1,2 metru vody.

Všechny hlavní protipovodňové hráze na řece Mississippi zatím náporu vody odolaly. Jedna hráz v Terrebonne Parish však přetékala a místní úřady nařídily novou evakuaci zhruba 400 lidí.

Mnoho obchodů v Baton Rouge zavřelo. Vítr byl podle AP dost silný na to, aby rozhoupal velké kamiony. Z ropných plošin v Mexickém zálivu byly evakuovány stovky lidí.

V Mexickém zálivu se kvůli bouři zastavila těžba na 283 ropných plošinách, což snížilo obvyklé denní množství vytěžené suroviny o téměř 70 procent. O 56 procent se pak snížila těžba zemního plynu, uvedl americký Úřad pro bezpečnost a ochranu životního prostředí (BSEE).

Podle meteorologů není u bouře Barry hlavní hrozbou silný vítr, ale velice intenzivní srážky, které ji doprovází. "Je to neuvěřitelně obrovská masa vlhkosti, je to úplně mimo tabulky," varoval v sobotu ředitel Národního centra pro hurikány (NHC) Ken Graham.

