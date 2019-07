Ilustrační FOTO - Pixabay

Muž podezřelý z vraždy manželky v Rychnově skončil ve vazbě

Okresní soud v Rychnově nad Kněžnou poslal do vazby devětačtyřicetiletého muže, kterého policie obvinila z vraždy manželky v Rychnově nad Kněžnou. Důvodem vazby je obava z mužova útěku, obava z maření vyšetřování a to, že mu hrozí vysoký trest. ČTK to řekla mluvčí krajské policie Ivana Ježková. Doplnila, že muž se k činu doznal a s kriminalisty spolupracuje.

Muž o dva roky mladší manželku podle kriminalistů zastřelil ve čtvrtek večer legálně drženou krátkou zbraní v jedné restauraci na hlavním rychnovském náměstí. Žena na následky zranění zemřela po převozu do nemocnice. V pátek kriminalisté muže obvinili z vraždy. V případě odsouzení muži hrozí až 18 let vězení.

Motivem mužova činu byly podle policie s největší pravděpodobností předchozí dlouhodobé manželské neshody. "Ke střelbě došlo v zadním odlehlém prostoru baru, kde dvojice byla sama. V ostatních prostorách bylo dalších 13 osob, které okamžitě restauraci opustily," uvedla policie.

Rodinná rozepře byla tento týden důvodem střelby také v Kostelci nad Labem. Ve středu večer tam šestapadesátiletý muž postřelil dvaaosmdesátiletou ženu z legálně držené zbraně. Muž je v policejní cele, policie jej podezírá z pokusu o vraždu.

(čtk)