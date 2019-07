Ilustrační FOTO - Haló noviny

Volby senátorů jen v jednom kole

Dvoukolový systém voleb do Senátu by se v České republice měl změnit v jednokolový. Smyslem je jednak zvýšení účasti voličů, a především zjednodušení voleb. Navrhuje to čtveřice komunistických poslanců v čele s předsedou ÚV KSČM, místopředsedou Sněmovny Vojtěchem Filipem.

»Je třeba se zabývat zákonem o volbách do Senátu, protože existují ve druhém kole voleb jakési bloky, které umožňují soustředit se proti některému z kandidátů. A navíc účast ve druhém kole voleb je tak nízká, že legitimita zvoleného kandidáta je svým způsobem neodpovídající významu Senátu,« zdůraznil pro náš list Vojtěch Filip. Dodal, že první kolo senátní volby je většinou spojeno s komunálními nebo krajskými volbami, což umožňuje, aby mandát, který vzešel z prvního kola, byl silnější, než je v samotném kole druhém.

Předseda ÚV KSČM a místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip.

»Mělo by tak dojít i k vyšší účasti voličů a tím pak i k vyšší legitimitě Senátu. Zároveň se zatraktivní způsob volby pro voliče,« uvádějí předkladatelé v odůvodnění návrhu novely volebního zákona, který již předložili k projednání ve Sněmovně.

Poslanci nově upravují způsob hlasování voliče, který stanoví počet preferencí jednotlivých nominantů na hlasovacím lístku. Ve srovnání se stávajícím způsobem volby by tedy voliči při volbě nevybírali samostatné lístky s jednotlivými kandidáty. Všichni kandidáti do Senátu ve volebním obvodu by byli uvedeni na jednom společném hlasovacím lístku v abecedním pořadí. »Volič pak na hlasovacím lístku označí pořadí jednotlivých kandidátů číslem v rámečku před jménem kandidáta od jedničky až do čísla rovnajícího se počtu kandidátů na listině. Aby hlasovací lístek byl platný, musí takto označit pořadí minimálně tří kandidátů. Pokud jsou do voleb nominováni méně než tři kandidáti, to znamená pouze dva – musí volič označit svého favorita a druhého, kterému nechce dát hlas, zakřížkuje,« vysvětlil Filip.

Výrazná role preferenčních hlasů

Okrsková volební komise pak u každého nominovaného zjistí, na kolika platných hlasovacích lístcích byl uveden v prvním, druhém a jednotlivě v dalších pořadích. Pokud některý kandidát obdrží největší počet preferenčních hlasů v prvním pořadí, je zvolen. V případě stejného počtu »jedniček« se pak přihlíží k počtu hlasů v druhém pořadí. Zvolen je ten, kdo obdrží nejvíce preferenčních »dvojek«.

Předkladatelé z řad KSČM (kromě Filipa to jsou Stanislav Grospič, Zdeněk Ondráček a Jiří Valenta) jsou přesvědčeni o tom, že »proti stávajícímu volebnímu systému navrhovaný způsob hlasování odráží více vůli voliče právě v určení pořadí jednotlivých kandidátů, tedy vybrat si více kandidátů s rozlišením míry jejich podpory vyjádřené právě pořadím«.

Připomeňme, že volby do horní komory českého parlamentu se konají podle zásad většinového systému. Do Senátu se volí v 81 volebních obvodech po jednom senátorovi, vždy třetina každé dva roky. V prvním kole voleb do Senátu voliči nyní v každém obvodu volí ze všech kandidátů registrovaných pro volby v daném obvodě s tím, že zvolen je ten, kdo získá nadpoloviční většinu všech platných hlasů odevzdaných voliči v prvním kole voleb. Pokud první kolo nemá vítěze, koná se po týdnu druhé kolo, v němž voliči vybírají ze dvou kandidátů, kteří v prvním kole voleb získali nejvyšší počet hlasů.

Účast voličů v prvním kole se v posledních třech řádných volbách pohybovala v průměru kolem 36 procent, ve druhém kole, které se koná už bez souběhu s dalšími volbami, se pohybovala pouze kolem 17 procent.

Jednokolové volby by také přinesly úspory eráru, náklady spojené s konáním druhého kola by odpadly. Předkladatelé ovšem upozorňují, že jednorázové výdaje si vyžádá úprava informačního systému Českého statistického úřadu. Další nezbytné výdaje budou spojeny se zajištěním technického a programového vybavení volebních místností v rozsahu nezbytném pro zjišťování výsledků hlasování. »Nároky však nebudou vysoké, protože volební místnosti jsou již nyní v naprosté většině počítači vybaveny. Vzhledem k odpadnutí nákladů na druhé kolo voleb a tisknutí pouze jednoho hlasovacího lístku však dojde k celkové úspoře nákladů z veřejných rozpočtů,« hodnotí komunisté výhody přechodu na jednokolový systém.

O rozruch je postaráno

Jde nejen o změnu volebního zákona, ale také o ústavní změnu. Takovou musí schválit obě komory parlamentu ve stejném znění. Jaké šance dává komunistickému návrhu Vojtěch Filip? »Předpokládáme, že návrh bude diskutován po prvním čtení i ve sněmovní ústavní komisi, a může samozřejmě dostát určitých změn, protože názory na tzv. australský model senátní volby, který je tam specifikován, jsou také různé. Ale na druhou stranu se ukazuje, že lépe vyjadřuje názory občanů než pak to zužování v jednomandátovém obvodě, který v podstatě neodpovídá názoru potřebné většiny občanů,« je přesvědčen Filip.

Než se předloha dostala do poslaneckých lavic, podle předsedy ÚV KSČM se vedla dlouhá debata jednak v komisi KSČM pro legislativu a lidská práva, kterou vede právnička a bývalá dlouholetá poslankyně Zuzka Bebarová Rujbrová, daný model komunisté diskutovali také s profesory ústavního práva českých právnických fakult. Je zřejmé, že návrh KSČM vyvolá rozruch nejen ve sněmovních, ale hlavně v senátních lavicích, třebaže se o tomto tzv. australském modelu v ČR už nějakou dobu diskutuje.

Loni předložil návrh jednokolové senátní volby v horní komoře parlamentu senátor Jiří Dienstbier (ČSSD), kolegové však jeho iniciativu těsně odmítli.

Zavedení jednokolového volebního systému do horní komory má v programovém prohlášení i současná Babišova vláda. O který jeho konkrétní typ chce usilovat, však není jasné. Kabinet s předlohou zatím otálí. Andrej Babiš (ANO) se v minulosti klonil k britskému systému – mandát získá ten, kdo obdrží nejvíc hlasů, což může být třeba jen 10 procent hlasů.

Účast v druhém kole senátních voleb byla loni druhá nejnižší v historii. Prezident Miloš Zeman tehdy spojil nízkou účast s návrhem na zrušení horní komory, podobně se po druhém kole volby vyjadřoval i Babiš. Jak se však říká – kapři si sami rybník nevypustí…

