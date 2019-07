SPD touží po moci

Špičky SPD zopakovaly na sobotní celostátní konferenci v Praze nabídku podpory vlády odborníků, kterou by sestavilo hnutí ANO a která by prosazovala i program hnutí Tomia Okamury. SPD útočí zejména na ČSSD, která by nyní mohla kvůli situaci kolem výměny ministra kultury z vlády odejít.

»Nabízíme podporu vládě odborníků sestavené vítězem voleb, protože bez 78 poslanců hnutí ANO nelze ve Sněmovně v tomto volebním období nic prosadit,« řekl novinářům Okamura. Pokud by takový kabinet vznikl, musel by podle něj požádat Sněmovnu o důvěru. Kdyby vláda ANO a ČSSD padla, SPD by se pak nejdříve poradila s prezidentem Milošem Zemanem, bez jeho souhlasu nemá smysl podnikat další kroky, tvrdí představitelé SPD.

Tomio Okamura. FOTO - Wikimedia commons

»Deklarovaná vyjádření o případné podpoře vlády odborníků jsou již ohranou písničkou Tomia Okamury. Zbožné přání o pádu vlády současného premiéra dokládá touhu po moci této strany,« reagovala předsedkyně rozpočtového výboru Sněmovny Miloslava Vostrá (KSČM) pro náš list. Kabinet, který republiku vede, není podle ní samozřejmě bezchybný, ale touha po moci u šéfa SPD převažuje v poslední době nad realitou běžného dění v zemi. Je přesvědčena o tom, že občané ČR dokážou posoudit realitu. »K tomu nepotřebují názory a rady Marine Le Penové, kterou Tomio Okamura obdivuje. Selský rozum nás vede lépe nežli přání zahraničních rádců,« zdůraznila poslankyně.

Hnutí mění název

Prezident Miloš Zeman ve videozdravici delegátům konference uvedl, že hnutí nepokládá za extremistické, ale za radikální. Podotkl, že radikalismus znamená cestu ke kořenům. Radikální strany obecně představují podle něj část politického spektra.

Z programu SPD prezident podpořil myšlenku přímé demokracie, připomněl, že byl na jejím základě zvolen. Míní, že přímo by se mohli volit starostové, primátoři, hejtmani. Zdůraznil také, že dlouhodobě podporuje zavedení obecného referenda. Od SPD se však prezident liší v pohledu na zahraniční mise. Řekl, že proti islámskému terorismu se nemá bojovat jen slovy, ale i činy, proto podporuje misi v Afghánistánu. »Přemýšlejte o tom, zda se vaše slova a vaše činy nerozcházejí,« nabádal Zeman.

Opoziční hnutí SPD mění název, vypadne z něj jméno zakladatele a předsedy Tomia Okamury. Ten novinářům řekl, že o úpravu sám požádal a delegáti konference návrh jednomyslně podpořili. Hnutí Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura bylo registrováno před čtyřmi lety. Uspělo v krajských, sněmovních a letos i v evropských volbách. Název hnutí podle Okamury už není třeba dále personifikovat. Bude se jmenovat Svoboda a přímá demokracie se zkratkou SPD.

(ku)