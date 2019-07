Ilustrační FOTO - Haló noviny

Dovede kvůli Obamovi svět do války?

Kontroverzní americký prezident Donald Trump odstoupil od mezinárodní dohody o íránském jaderném programu ze zlomyslnosti vůči svému předchůdci Baracku Obamovi, který ujednání s Teheránem uzavřel.

Napsal to britský deník Mail on Sunday, který tak zveřejnil další část uniklých diplomatických depeší kritických vůči Trumpově administrativě, které bývalý britský velvyslanec ve Spojených státech Kim Darroch poslal do Londýna. Darroch kvůli aféře tento týden rezignoval, neboť prohlásil, že v dané situaci nemůže svou funkci vykonávat. A v Británii je kvůli principu úniků depeší pořádná aféra, ke které se vyjadřuje každý. A policie kvůli tomu zastrašuje masmédia…

Na druhou stranu v případě Íránu nejde o žádné překvapení. Není to první záležitost, kterou Trump zrušil kvůli nenávisti ke svému předchůdci v Bílém domě. To samé se týká zdravotní reformy Obamacare, ale i Trumpových kroků v oblasti ochrany životního prostředí.

Trump oficiálně dohodu s Íránem dlouhodobě kritizoval jako nedostatečnou, neboť by podle něj nezabránila Teheránu vyvinout jaderné zbraně (což je samozřejmě nesmysl). Vloni v květnu se tehdejší britský ministr Boris Johnson, který se nyní uchází o premiérský úřad, vydal do Washingtonu, aby Trumpa zkusil přesvědčit, aby od dohody neodstupoval. Spojené státy i tak smlouvu vypověděly.

Darroch poté Johnsonovi do Londýna napsal, že se zdá, že republikán Trump jedná z osobních důvodů, protože s dohodou svého demokratického předchůdce nesouhlasí. Poukázal na to, že mezi prezidentskými poradci panují rozpory a že Bílý dům nemá žádnou bezprostřední strategii, co po odstoupení od dohody dělat.

V depeši Darroch uvádí, že administrativu zachvátil diplomatický vandalismus, který má očividné ideologické a osobní důvody. »Byla to Obamova dohoda,« citoval nedělník bývalého velvyslance.

Dohoda, kterou v roce 2015 uzavřely s Íránem vedle USA také Francie, Británie, Německo, Čína a Rusko, zmírnila protiíránské hospodářské sankce výměnou za zpomalení íránského jaderného programu.

Díky za dolní komoru

Sněmovna reprezentantů amerického Kongresu už v pátek ale naštěstí odepřela Trumpovi možnost použít vojenskou sílu proti Íránu bez souhlasu Kongresu s jejím financováním. Informovala o tom agentura AP.

Zákonodárci poměrem 251:170 hlasům schválili dodatek zákona o rozpočtu americké armády, který prezidentovi zakazuje financovat válku s Íránem, neboť nejde o teroristickou zemi.

Demokratický člen Sněmovny reprezentantů za Kalifornii Ro Khanna označil rozhodnutí za »nejdůležitější zahraničněpolitické hlasování Kongresu Spojených států«. K demokratům, kteří mají ve Sněmovně reprezentantů převahu, se v hlasování připojili i někteří republikáni.

»Pokud mí válkychtiví kolegové - z nichž někteří již naznačili, že máme provést invazi do Venezuely, Severní Koreje a možná ještě do několika dalších zemí - jsou si tak jistí svou věcí ohledně Íránu, nechť si nechají schválit použití síly v této budově,« citoval server Politico jednoho z předkladatelů návrhu, republikánského člena sněmovny Matta Gaetze.

Minulý měsíc Trump v poslední chvíli odvolal letecký útok na Írán, který měl být odvetou za sestřelení amerického dronu.

