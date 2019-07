Ilustrační FOTO - Pixabay

Jak naložit s prázdninami, aneb za hranice všedních dnů

Kdo z nás se netěší na chvilky, kdy hodí každodenní starosti za hlavu a dopřeje si dovolenou. Možná jen na chalupě, možná pouze s dětmi a vnoučaty. Třeba jen kousek za našimi hranicemi. Někdo si nechá z vlastního volna ukousnout pro jiné, jiný si jen polenoší, další obuje pohory a vydá se do světa... A jak to mají komunističtí poslanci?

Stínová ministryně práce KSČM, místopředsedkyně sněmovního sociálního výboru Hana Aulická Jírovcová chce období volna věnovat především rodině. Už dnes odchází na týdenní dovolenou do jižních Čech. »Hodně se těším na to, že budeme po dlouhé době opět všichni pohromadě, chci se věnovat především své malé dceři, protože ta si se mnou v průběhu roku moc neužila,« přiznává poslankyně. Nicméně očekává, že občas ji přepadne i práce.

»Samozřejmě musíme sledovat politickou situaci a další dění, ale věřím, že volný čas si opravdu užiji s rodinou, chystáme se poznávat především krásy České republiky,« rozvyprávěla se Aulická. Kromě toho ji doma čeká velký úklid celého domu, na který se prý už i docela těší, a ráda by alespoň nějaký čas věnovala své zahradě, která by si podle ní zasloužila přestavbu.

»Kdyby mi náhodou zbyl nějaký čas jenom pro sebe, tak bych se chtěla vrátit k mému oblíbenému běhání, kterému jsem se už asi rok ze zdravotních důvodů nemohla věnovat. Tak věřím, že v tom krásném počasí budu moci opět nastartovat i toto své hobby, ale uvidíme, jaké budou síly a jaký bude čas,« svěřila poslankyně. Co k tomu dodat? Snad jen to, aby jí vyšlo počasí, užila si zasloužené volno s blízkými, dohonila nějaké ty resty a hlavně – aby jí to dopřál alespoň relativní klid na domácí politické scéně.

Skoro jako přes kopírák plánují léto i další dvě klubové kolegyně. Také ony si slibují, že se budou snažit dohnat to, na co nemají přes celý rok moc času, a na úkor svého poslancování a práce pro lidi občas ukrajují chvilky, které by mohly trávit se svými nejmilejšími.

Předsedkyně rozpočtového výboru Miloslava Vostrá věru musí umět se svým volnem hospodařit. Také ona však věří, že jí o letních měsících vyjdou alespoň skromné plány. Jak si přeje trávit více času s rodinou? Rozhodně nebude jen smažit, vařit, opečovávat zahradu a starat se o domácí chlupáče. Takže?

Předsedkyně rozpočtového výboru Miloslava Vostrá.

»Chceme dělat drobné výlety v našem okolí, protože jsme zjistili, kolik vlastně krás máme kousek za barákem, a my jsme je vůbec ještě nestihli navštívit. Našla jsem dva tipy v okolí Slánska, takže velmi blízko, ideální místa na jednodenní rodinné výlety,« nechala se slyšet poslankyně. Také ona doufá, že jí politická situace umožní, aby se vydala sice na dlouho plánovanou, přesto skromnou malou cestu v polovině srpna trochu dál za humna. »Sice to bude jen na pět dní, ale i tak se na to moc těšíme. Čeká nás jižní Francie s batůžky na zádech, abychom s dcerou co nejlépe poznaly tamní kraj,« neskrývá své plány, ani nedočkavost Vostrá.

K blízkému moři, na dětský tábor, i do kuchyně

Za hranice všedních dnů se chystá i stínová ministryně životního prostředí KSČM Marie Pěnčíková, i když jak sama říká, její prázdniny budou polopracovní. »Samozřejmě se chci trochu věnovat práci u nás v regionu, ale taky potřebuji vymalovat třeba kuchyň apod., takže mě čekají i domácí práce,« uvedla poslankyně na prvním místě tento aktivní odpočinek. Což o to, práce sice šlechtí, ale nesmí se to přehánět. To si aspoň trochu uvědomuje i ona. A kam se tedy chystá? Za sluncem a slanou vodou tam, kam jezdí a místo si oblíbily miliony Čechů, Moravanů a Slezanů. »Po mnoha letech plánujeme s přítelem zahraniční dovolenou, takže vyrážíme do Chorvatska,« neskrývala poslankyně při našem rozhovoru, že také ona se těší na okamžiky, kdy nebude myslet na každodenní dny svého (ne)všedního života.

Na chvilky sladkého nicnedělání se těší také Vojtěch Filip. Třebaže předseda komunistů a místopředseda Sněmovny moc odpočívat, natož zahálet, snad ani neumí, rovněž on si chce víc užít rodiny, hlavně vnoučat. Jako každoročně hodlá pobýt týden u moře. Jestli se vydá tradičně do Chorvatska, kde má dobré a dlouholeté přátele? »Tentokrát to bude v Řecku, mám totiž vynikající pozvání od Komunistické strany Řecka,« pochlubí se. No, aby to nakonec nebyla spíš pracovní než odpočinková dovolená.

Ještě stručnější a méně sdílnější byl k trávení svého letního volna stínový ministr vnitra Zdeněk Ondráček. »Jako každoročně budu v Čechách na dětském letním táboře jako oddílový vedoucí. Jezdím tam takto každý rok. Pak budu doma a budu řešit standardní věci. O svém soukromí víc neříkám,« přiznal poslanec našemu listu.

(ku, jad)