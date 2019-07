FOTO - archiv

Nevybíravé napadení čtyř kongresmanek

Americký prezident Donald Trump opět rozpoutal bouři nevole a kritiky svými poznámkami na Twitteru, v nichž tentokrát nevybíravě slovně napadl čtyři kongresmanky s přistěhovaleckými kořeny nebo tmavou barvou kůže.

Ve svém příspěvku o nich napsal, že by neměly Američany poučovat o tom, jak vést zemi, když samy pocházejí z naprosto »rozvrácených a zločinem zamořených zemí« a že by se do nich měly vrátit.

»Je zajímavé pozorovat ´progresivní´ demokratické kongresmanky, které pocházejí ze zemí, jejichž vlády jsou naprosto a zcela katastrofální, ty nejhorší, nezkorumpovanější a nejneschopnější na světě (pokud nějakou fungující vládu vůbec mají), jak teď hlasitě a zlomyslně říkají Američanům, nejlepšímu a nejmocnějšímu národu na světě, jak vést naši vládu. Proč se nevrátí zpátky a nepomůžou napravit ta rozvrácená a zločinem zamořená místa, odkud přišly?,« napsal Trump.

Prezident sice konkrétní političky nejmenoval, ale je zjevné, že měl na mysli skupinu členek Kongresu, která zahrnuje čtyři ženy, jež vystupují velice kriticky vůči současné administrativě i vůči vedení domovské demokratické strany. Je mezi nimi Alexandria Ocasiová-Cortezová, rodilá Newyorčanka, jejíž rodina pochází z Portorika, Rashida Tlaibová a Ilhan Omarová, které se loni staly prvními muslimskými ženami ve Sněmovně reprezentantů, a Ayanna Pressleyová. Všechny až na Omarovou, která uprchla jako dítě s rodiči ze Somálska do Spojených států, se narodily v USA.

Předsedkyně Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiová prezidentovy poznámky odsoudila a řekla, že jeho cílem nejspíš je vytvořit Ameriku, která »by byla znovu bílá«. Republikánský kongresman a Trumpův kritik Justin Amash Trumpovo vyjádření nazval »rasistickým a nechutným«.

Ozvaly se i samy adresátky jeho invektiv. »Pane prezidente, země, z níž pocházím, a země, které jsme všechny přísahaly, jsou Spojené státy. Jste rozzlobený, protože si nedokážete představit Ameriku, která zahrnuje i nás,« uvedla na Twitteru Ocasiová-Cortezová. Mimochodem Portoriko, odkud její předkové pocházejí, je pod americkou správou jako nezačleněné území. Občané Portorika jsou zároveň občany USA.

(pe, čtk)