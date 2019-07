FOTO - Pixabay

KSČM: Reforma financování škol je nutná

Připravovaná reforma financování škol, která by měla začít platit od roku 2020, budí u jejich zřizovatelů obavy. Nejnověji se ozvala středočeská města Kladno a Slaný, podle nichž to bude pro některé školy znamenat méně peněz.



Podle vedení Kladna a Slaného reforma pro základní školy se zaplněnými třídami znamená méně peněz, než dostávaly dosud. ČTK to řekli primátor Kladna Dan Jiránek (ODS) a starosta Slaného Martin Hrabánek (ODS). Do kladenských základních škol nyní dochází přibližně 7000 žáků, do slánských zhruba 2000. Změna financování škol, které nyní vychází z příspěvku na žáka, by se nově měla odvíjet od platby na počet vyučovacích hodin, o který škola požádá, i když by měly být nastavené určité limity, uvedl starosta Slaného. »Systém trošku poškodí ty, kteří mají hodně dětí a snaží se třídy zaplňovat větším počtem dětí,« řekl Hrabánek, který byl dříve ředitelem základní školy. Podle něj je systém s kritériem podle počtu dětí spravedlivý a není třeba jej měnit.



Přeplněnost tříd je na úkor kvality



S tímto názorem nesouhlasí expertka KSČM na oblast školství Marta Semelová. »Systém financování podle počtu žáků vede k tomu, že se vedení škol snaží naplnit třídy na co nejvyšší počet, jen aby škola dosáhla na maximum financí. Třídy jsou tak mnohdy přeplněné, což je na úkor kvality. Po učitelích lze pak těžko požadovat individuální přístup, zvlášť když si k tomu ještě připočteme skladbu žáků, mimo jiné i v souvislosti s inkluzí. Odnášejí to tak děti i učitelé,« řekla bývalá poslankyně našemu listu. Nový způsob financování má podle ní naopak umožnit nižší počet žáků ve třídách, ale i dělení hodin v předmětech, kde je to potřeba. Honba za co nejvyšším počtem žáků kvůli financím se podepisuje výraznou měrou na snižující se úrovni středních škol, kde ředitel, aby měl co nejvíc peněz, přijímá každého uchazeče bez ohledu na jeho předpoklady. »Pak se nemůžeme divit tomu, kolik studentů neuspěje u maturity. Takže reforma financování regionálního školství je nutná,« dodala Semelová.



Školy chtějí jednat s ministerstvem



Podle Jiránka by reforma mohla pro Kladno znamenat finanční snížení v takovém rozsahu, že by ubyly peníze zřejmě na 22 učitelů, což je v průměru více než jeden učitel na každou kladenskou školu. »To už je opravdu velký zásah, takže my se budeme snažit dohodnout se s ministerstvem školství, aby se sice přidalo, když to stát chce, těm nenaplněným třídám, ale aby se neubíralo těm naplněným. Uvědomujeme si, že to je problém jenom v části České republiky, my jsme ale ti šťastní, kteří mají těch dětí hodně,« dodal Jiránek. Také podle Semelové je pravda, že ne všechny školy si polepší. Jednat s ministerstvem školství a hledat možnosti, jak situaci řešit, proto považuje za rozumné. »Tato jednání by však neměla vést k návrhům na pozastavení či zrušení změny financování. Ostatně na této nutnosti se při projednávání ve Sněmovně shodli školské asociace, odbory a experti v oblasti školství, « shrnula Semelová. Navrhovaná reforma by měla začít platit od roku 2020, ale už od září podle ní školy musejí připravit rozvrhy. Roční příspěvek na žáka nyní činí zhruba 14 500 korun.

(jad)