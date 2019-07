Od čerta k ďáblu

Šluknovský výběžek je velmi zvláštní část našeho státu. Trochu daleko z Čech, velmi blízko do Lužice. V zimě je dopravní dostupnost velmi obtížná. Tím zvláštnosti nekončí. Největší města Varnsdorf a Rumburk se složitě proplétají s obcemi bezprostředně za hranicí.

A nemocnice? Ty tady byly historicky dvě. Každá z nich měla dvě oddělení a v Rumburku byl navíc tzv. komplement (tedy například laboratoře.)

Do roku 1989 vše fungovalo. Potom si každá z obcí vzala do péče svoji nemocnici s tím, že dluhy, tj. cca 30 mil. Kč, má uhradit Varnsdorf. Ve Varnsdorfu se se situací poprali, dluh umořili a dnes jsou zde rozšířené ambulance a pěkně opravená nemocnice - LDN se specializovanými lůžky.

Rumburk nemocnici nejdříve prodal privatizátorům z Liberce. Ti toho moc nepředvedli a po různých peripetiích nemocnice s každoročním hrozivým provozním dluhem připadla městu. Jenže zadlužení bylo několikrát větší než rozpočet města. Lékařský personál se rozhodl. Tím, že výrazně zvýší výkony, se zařízení ocitne v černých číslech – a bude vyhráno. (Tak se to dělá s úspěchem v průmyslu.) To ovšem dohody s pojišťovnami neumožňují. Jen výjimečně lze povolit zvýšení výkonů o 10 procent. Jednal jsem v této věci několikrát od čerta k ďáblu – tedy od ministerstva zdravotnictví po VZP. Výsledek nikoho nepotěšil a někteří zdravotníci odešli. Výkony nad nasmlouvané nikdo nezaplatil!!

Dnes se opět problém už více než rok probírá. Ať už bude majetkové řešení jakékoliv, nikdo nemůže dlouhodobě provozovat výrazně ztrátové zařízení. Je zde jedno ALE – pokud vše nedopadne dobře – co bude s téměř 50 tisíci občany výběžku? Jak jim zajistíme lékařskou péči? Hejtman Bubeníček i ministr Adam vyjádřili zájem na řešení. To může být dobrý signál. Nemocnic nám za posledních 30 let ubylo 10 procent. Poslední na severní Moravě. Severní Čechy by touto cestou jít neměly.

Jaromír KOHLÍČEK, člen ÚV KSČM