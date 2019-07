Redakční sloupek

Karel Gott 68 a 80

Bylo to, pokud mě paměť už neklame, před nějakými 12 lety, kdy jsem na koncertě Alexandrovců v Českých Budějovicích celý ten úžasný program proseděl (vedle potlesku, skandování a standing ovation po jednotlivých písních) s ústy otevřenými – jak jsem nevěřícně koukal na to, co slyším. A to nejen díky Alexandrovcům samotným, ale i díky hlavnímu hostu tehdejšího turné, Karlu Gottovi.

Na druhou stranu to bylo naposledy, co jsem jednu z ikon svého dětství a mládí (ano, i já měl »Boha« nad postelí na plakátku) slyšel zpívat naprosto dokonale, bez jediného zaváhání. Což v 68 letech samozřejmě bylo dvojnásob úžasné a jen potvrzující výjimečnost této ikony československé a české populární hudby. Málokdo totiž v tak důchodovém věku dokázal zpívat stejně božsky jako ve svých nejlepších letech, i když má talent od boha… Možná mě na první dobrou napadnou dva Pepíčkové – Pepíček Zíma a Pepíček Štágr (muzikálový pěvec a pedagog s operními výškami, které mu dodnes mohou závidět i třicátníci či čtyřicátníci). Ale těch borců je u nás fakt jen pár, maximálně na prstech jedné, dvou rukou (samozřejmě každý z nás nemůže znát každého). Karel Gott mezi ně rozhodně objektivně patřil!

Ale i on měl svůj strop. Pro někoho nastal právě před těmi 12 lety, pro někoho po mistrově sedmdesátce, pro někoho ještě později, většina pak (tak trochu i pod vlivem nekritických masmédií) bude tvrdit, že je »Goťák« nejlepší i dnes, kdy oslavil krásné osmdesátiny. Jasně, že mu to pořád zpívá, ale nejlepší? Když to vezmeme napříč generacemi? To fakt už ne. A je to zcela přirozené. A nic na tom nemění ani dojemný duet od Richarda Krajča, který vystřihl s dcerou Charlotte Ellou.

Sám Mistr kdysi říkal, že uměním je i umění odejít (z piedestalu) včas, na vrcholu. Však se o to také pokoušel. Například po 20. Zlatém slavíkovi. Tehdy by to ale bývalo ještě bylo opravdu příliš brzo. Po tom 40. už však podobné prohlášení (výzva, aby pro něj jeho příznivci už nehlasovali) kupodivu nezaznělo. A tam bylo namístě víc než kdy dřív. I vzhledem k jeho zdravotnímu stavu.

A ten je nejdůležitější. Přejme proto Mistrovi – nejen cechu pěveckého, ale i malířského a, tak trochu, i politologického (Gottův rozhled v oblasti společenského dění je totiž také mimořádný) hlavně to pevné zdraví. Gratulujme mu ke krásným a šikovným dcerám, k jeho lidským kvalitám, k tomu, že má zaslouženě víc než jen pár přátel, že se ještě za života právem stal celebritou nejen domácí, ale i mezinárodní, ale buďme realističtí. Popřejme mu hlavně hodně klidu a zaslouženého aktivního odpočinku, plno radosti a domácí pohody, ale už po něm nechtějme, aby donekonečna obhajoval pozici toho nejlepšího. Zpěváků s darem od boha totiž máme víc. Jen chtít je objevovat…

Roman JANOUCH