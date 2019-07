Chlubí se cizím peřím

ČSSD si své potíže vyrábí vlastní pílí. Bohužel její nápady pak řešíme všichni. Jedno však zvládá na výbornou, chlubit se cizím peřím. Zlatou medaili vlastní ministryně Maláčová. Tato »zářící hvězda« oranžových předčí ve své chlubivosti i někdejšího hejtmana Haška. Jenže zapomněla pár detailů. ČSSD byla účastníkem mnoha minulých vlád. V jedné z posledních za premiéra Sobotky v ní seděla spolu s KDU-ČSL a hnutím ANO. Byla to doba ekonomické prosperity. KSČM i v této době navrhovala zrušení karenční doby a valorizaci důchodů. A co na to ČSSD? Ve vládě se o tyto prospěšné změny nedokázala úspěšně zasadit. Je evidentní, že vyjadřování Maláčové je dnes pouze účelovým tahem pro zvýšení popularity.

KSČM se k podpoře vzniku současné vlády rozhodla pragmaticky z důvodu tlaku na prosazení úprav zákonů, které se bezprostředně dotýkají našeho života. Mnohé zákony, prezentované Maláčovou jako vlastní, mají evidentně mnoho otců. Má však smůlu, jistá je vždy pouze matka, a tou je KSČM, ať už se to ČSSD líbí, nebo ne.

Miloslava VOSTRÁ, poslankyně a předsedkyně rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny