Hra na chytrou horákyni

Předsednictvo ČSSD potvrdilo, že Antonín Staněk (ČSSD) má být odvolán z pozice ministra kultury. Zároveň plně podporuje nominaci místopředsedy strany Michala Šmardy jakožto jeho nástupce.

Vedení ČSSD zároveň předsedovi ČSSD Janu Hamáčkovi vyjádřilo plnou podporu k jednáním o vyřešení situace ve vládě. Šéf ČSSD má, po projednání v grémiu, plnou kompetenci rozhodnout o dalším vývoji angažmá sociální demokracie ve vládě, může jej i ukončit. Zároveň předsednictvo vyzvalo ministry za ČSSD, aby podali demise ve chvíli, kdy je o to Hamáček požádá. Vyplývá to z usnesení předsednictva, pro které hlasovalo 37 z 45 přítomných členů, tři byli proti a pět členů se zdrželo.

"Rozhodnutí ČSSD bylo předvídatelné, pro nás se tedy nic nemění. My se soustředíme pořád na svých sedm priorit, kterými jsme podmínili vznik této vlády. Míč je pořád na straně sociální demokracie. Spor pokračuje dál. My jsme znepokojeni celou situací, ale na druhou stranu respektujeme rozhodnutí sociální demokracie, protože se to týká jejich nominanta.," řekl v ČT Stanislav Grospič.

»ČSSD opět nepřekvapila, svůj problém pouze posunula v čase,« sdělila Haló novinám předsedkyně rozpočtového výboru Sněmovny Miloslava Vostrá (KSČM). »Trvá na odvolání ministra kultury a jmenování Šmardy. Tato hra na chytrou horákyni není však žádným řešením této situace, pouze ji přehrává na premiéra. Na co však nezapomněla, je pochlubit se údajnými svými úspěchy.« Podle člena předsednictva ČSSD Miloše Petery dostal Hamáček silný mandát. O dalším postupu se podle něj bude rozhodovat do 31. července. Prezident Miloš Zeman v pátek uvedl, že je připraven do tohoto termínu odvolat ministra kultury Staňka. »Pan předseda hlavně má v rukou možnost situaci řešit dle svého uvážení a velmi operativně, takže tím se možná podaří některé věci urychlit,« uvedl člen předsednictva Roman Váňa.

Na jednání předsednictva krátce vystoupil i premiér Andrej Babiš (ANO), který zdůraznil úspěšnost společného vládního projektu s ANO. »Já beru za docela vstřícné gesto to, že se Andrej Babiš zúčastnil dnešního setkání a jednoznačně všem členům předsednictva sdělil, že má zájem pokračovat ve vládním projektu,« uvedl pardubický hejtman Martin Netolický.

»Aktuálně nebudeme poskytovat žádný mediální komentář,« napsal ČTK mluvčí Hradu Jiří Ovčáček na žádost o komentář k výsledkům předsednictva ČSSD a na otázku, jak bude prezident nyní postupovat a zda přijme Babiše.

(ng)