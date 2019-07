Ilustrační FOTO - Pixabay

Stavební spoření je opět na vzestupu

Stavební spořitelny poskytly v pololetí úvěry za 24,2 miliardy korun. To znamená v meziročním srovnání pokles o zhruba třetinu. Naopak zájem o nové smlouvy o stavebním spoření stoupl o tři procenta, celkem jich spořitelny uzavřely v pololetí 241 000.

Vyplývá to z údajů spořitelen. Obdobný vývoj by měl zůstat podle aktualizovaných odhadů Asociace českých stavebních spořitelen (AČSS) i ve zbytku roku. Objem úvěrů by tak za celý letošní rok měl meziročně klesnout, naopak počet nových smluv mírně stoupnout.

»Na základě vývoje v první polovině roku předpokládáme, že se letos vrátí čísla úvěrů od stavebních spořitelen k běžnému stavu. Očekáváme, že celková hodnota úvěrů letos dosáhne zhruba úrovně roku 2017, tedy 55 mld. Kč,« uvedl tajemník asociace Jiří Šedivý.

Loni spořitelny poskytly úvěry za 67,4 mld. Kč, tedy nejvíce za posledních deset let. Důvodem bylo především zavedení nové přísnější regulace ze strany České národní banky, která vedla k vyššímu zájmu o úvěry před jejich zavedením.

Asociace také potvrdila své dřívější odhady ohledně počtu nových smluv. »Předpokládáme, že v letošním roce prolomí počet nově uzavřených obchodů hranici půl milionu smluv. Rostoucí trend potvrzují čísla za první pololetí. Je vidět, že lidé si chtějí spořit a mít po ruce finanční prostředky, které by mohli využít na bydlení,« uvedl Šedivý.

Zájmu o stavební spoření podle předsedy představenstva Českomoravské stavební spořitelny (ČMSS) Tomáše Kořínka pomáhá to, že klienti musejí mít na základě pravidel ČNB naspořeny vlastní peníze před tím, než si vezmou úvěr na bydlení.

Stavební spořitelny poskytují úvěry ze svých zdrojů, tedy z vkladů klientů, kteří si spoří. Naopak hypoteční banky si na úvěr, který pak poskytnou klientovi, většinou půjčují. Úrokové sazby závisejí na délce doby fixace a ceně peněz na mezibankovním trhu. Lidé používají tradičně stavební spoření spíše k rekonstrukcím a opravám stávajícího bydlení a hypotéky k pořízení bydlení.

(ici)