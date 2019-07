Cenzorka

Johana Hovorková z deníku Forum 24 a její subjektivní pohled na svět svědčí o nulové toleranci k názorům druhých.

Tento její výbuch kazatelství způsobily 80. narozeniny Karla Gotta. Řeknete si, co je na tom špatné? Ona dáma všechny, kdo jeho melodie poslouchají, hodila do jakéhosi normalizačního pytle, spolu se starými seriály, které se jí pro změnu nelíbí na obrazovce České televize. Prý žijeme v myšlenkovém zaujetí socialismu.

Že by tato novodobá cenzorka chtěla jako Koniáš spálit na hranici místo knih české filmy, seriály, jako je třeba Nemocnice na kraji města, nebo také desky a CD Karla Gotta? A co ti »neuvědomělí« lidé, kteří neodpovídají jejím představám? Co udělá s nimi? Každý má svůj vlastní pohled na svět i vlastní názor, vnucovat ho za každou cenu druhým a pohrdat jimi je velmi hloupé.

Vojtěch FILIP, 1. místopředseda Poslanecké sněmovny a předseda ÚV KSČM