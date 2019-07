S kým být solidární?

V Haló novinách byl 25. 6. 2019 otištěn článek, v němž je postih lidí, převážejících nelegální migranty přes Středozemní moře do Evropy, označován za kriminalizaci solidarity. Nelze popřít skutečnost, že pašeráci nelegálních migrantů se dopouštějí trestné činnosti, která jim však přináší údajně milionové zisky. Na dopravě migrantů se podílejí organizace, označující se jako neziskové. Vlastní lodě, jimiž přepravují migranty, které přebírají od pašeráků nebo údajně sbírají na moři.

Svou činnost obhajují jako zachraňování tonoucích, kteří by nebyli ohroženi utopením, kdyby si nezaplatili převoz pašeráky na pochybných plavidlech. V současnosti Itálie obviňuje dvě kapitánky údajně záchranných lodí. Uvedený článek to odsuzuje jako kriminalizaci solidarity s ubohými oběťmi válek a neobyvatelného prostředí. V jiném článku v těchto novinách z 3. 4. 2019 je lidem odmítajícím imigranty nadáváno do pravicových populistů, ač jde o přirozený pud sebezáchovy.

Naopak kandidátka KSČM do EP Badinková v Haló novinách ze 4. 4. 2019 píše: »Politika Bruselu prosazuje invazní okupační migraci a ta není ničím jiným než pokusem zotročování původního evropského obyvatelstva.«

Mají pravdu obhájci, nebo odpůrci migrace? Jaká je skutečnost? Nepopíratelnou skutečností jsou dnes už miliony těchto cizinců v Evropě a už stovky obětí teroristických útoků, spáchaných těmito »ubohými uprchlíky«. Většinu jich, i podle záběrů v televizi, tvoří mladí muži mezi 20 a 30 lety, dobře živení, bez dokladů, ale vybavení mobily a penězi. Kým vybaveni? Kdo má zájem na zaplavení Evropy islamisty, ekonomickými parazity a teroristy?

Imigranti se nepřizpůsobují zákonům evropských zemí, do nichž se dostali, vytvářejí svoje ghetta, »no go zóny«, do nichž raději nevstupuje ani policie. Neuznávají zákony a snaží se uplatňovat své kruté středověké právo »šaría«. Na místních občanech se migranti dopouštějí zločinů, které oficiální zpravodajství utajuje. Ve Francii dosahuje počet imigrantů 10 procent.

Na druhé straně odchod obyvatelstva je ztrátou pro země, z nichž migranti odcházejí. Místo snahy o zlepšení stavu vlastní země, což by mělo být přirozenou povinností každého, kdo považuje svou zemi za svou vlast, prchají migranti za nejistým osobním prospěchem, bez ohledů na zájem své země i zemí, kam jako vetřelci přicházejí. I z těchto důvodům třeba podle možností pomáhat lidem přímo v místech ohrožení nepříznivými změnami společenského či přírodního prostředí. Pomáhat zde by měly především státy, které jsou zodpovědné za koloniální vykořisťování či válečné konflikty. Každý stát však musí přednostně pomáhat svým občanům, kteří se dostali do špatné společenské situace. Konkrétně Česká republika by měla odstranit bezdomovectví šedesáti či více tisíc našich občanů a teprve potom pomáhat jinde.

Kdo má na migraci islamistů do Evropy zájem a proč? V pozadí jsou zájmy globálního kapitálu a islámských fanatiků. Hromadná migrace cizího, evropské civilizaci nepřátelského militantního islámu je součástí plánů globálního kapitálu na »Nový světový řád«, na zničení národů a národních států změnou nepoddajných evropských národů na směs nikam nepatřících, demoralizovaných jedinců, snadno ovladatelnou zločinnou »elitou« boháčů a sionofašistů. Odpovídá to zvráceným představám o beznárodní »Panevropě« rakouského šlechtice Coudenhove–Kalergiho z první poloviny 20. století, jehož jako prvního vyznamenala EU Řádem Karla zvaného Veliký, zločince a vraha, nyní uctívaného Evropskou unií. Neschopnost či spíše neochota řešit otázku migrace je důkazem nereformovatelnosti EU.

Problémy je třeba řešit tam, kde vznikly, ne je přenášet jinam a tam vyvolávat další problémy. Naprostá většina našich občanů právem odmítá zhoubnou vnucovanou migraci. Účinnou ochranou bezpečnosti našich občanů a obranou před zničením evropské civilizace je nepřipustit tuto řízenou »invazní okupační migraci«, jak ji přesně nazvala kandidátka Badinková. Takové je přesvědčení naprosté většiny občanů a musí být politiky bráno s plnou vážností. Kdo obhajuje neobhajitelné, prokazuje vlastní straně tzv. medvědí službu a odpuzuje voliče.

S kým tedy být solidární? S vlastními občany, vlastním národem a státem, s bezpečnou budoucností našich dětí a vnuků!

Jan MINÁŘ