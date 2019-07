ODS ztratila paměť!

Tak nám poslanec ODS Jan Skopeček dočista ztratil paměť. Alespoň podle jeho výroku proneseného dne 9. 7. 2019 v Duelu TV Seznam k poslanci KSČM Leo Luzarovi: »Řekněte mi, kdo z ODS krade, jinak je to na trestní oznámení.« Přestřelka plná emocí se v uvedeném pořadu točila kolem zákona Nezaplacené podniky privatizované v letech 1992–1998, který Poslanecká sněmovna schválila 6. června tohoto roku.

Jan Skopeček zřejmě ztratil i sluch a zrak. Jinak by při jeho projednávání na půdě Sněmovny slyšel jednotlivé kauzy, kvůli jejichž záhadným prodejům, převodům a privatizacím stát přišel o finanční částku, která by zcela smazala výši současného státního dluhu. Stejně tak by si již dávno přečetl dlouhý seznam kauz a zprivatizovaných podniků, včetně hlavních aktérů »kolující« po internetu více než deset let. Dluhu, do kterého republiku dostaly povětšinou pravicové strany střídající se u žlabu jako prasátka a který bude státu víc než přítěží možná déle než dalších třicet let.

Pro úplnost zbývá dodat, že Skopeček není jediný, komu již paměť neslouží. Stejně jsou na tom nejen všichni poslanci jeho strany, ale také stran KDU–ČSL, TOP 09 a STAN.

Na závěr malý tip pro aktivistu Mináře »úspěšně« burcujícího celý národ proti dotačním zlodějnám premiéra Babiše. Možná by dokázal na připravovanou demonstraci na Letné 16. 11. 2019 přilákat více občanů, kdyby její »program« rozšířil právě o požadavek směřující k potrestání všech, kteří se podíleli na rozkradení našeho státu za uplynulých třicet let.

Jedna dobrá zpráva pro ODS a pravicové strany zde ale je. Při »dokonale ušitém« právním prostředí je šance na potrestání hlavních aktérů pod pláštíkem kmotrů, lobbistů a dalších vlivných postav více než mizivá. Případ oligarchy Bakaly a »prodeje« OKD je jen malým příkladem!

Miroslav KAVIJ, předseda KV KSČM Plzeňského kraje