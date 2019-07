Nad jedněmi osmdesátinami

Karel Gott má osmdesát. Mohl rekapitulovat. I Česká televize mohla. Zasloužil si to. Vzpomněl jsem si ovšem na jednoho havloidního architekta, který před časem prohlásil, že Gott je zombie, který už nepatří na obrazovky. Mluvil i o minulém režimu, který prý Karel Gott propagoval v zahraničí a dával mu »lidskou tvář«. Kde je dnes ten architekt, nevím. Zmizel. Ani jeho jméno už nikdo nezná. Také jiní umělci, kteří žili v předlistopadové době, byli stejně jako Gott napadáni. Namátkou spisovatelka Kubátová. Za jejího Trautenberka, protože prý děti vychovával k antiněmectví. Dnes jsou děti zřejmě vychovávány lépe, když slyší o poválečných příkořích na »chudáky sudetské Němce«. Co bylo před Listopadem, je přece špatné, co po Listopadu, to dobré jest. Netřeba dále rozebírat. Možná by stálo za natočení »třináctých komnat« Jiřiny Švorcové, Jiřiny Petrovické, Václava Švorce, Zdeňka Míky, Jiřího Sequense, Václava Větrovce, atd., atd. Za zmínku v této souvislosti stojí také útoky na ty, kteří přijali vyznamenání od prezidenta Zemana, což znamenalo, že nedostávají svou novou příležitost uplatnit se ve filmu, či v rozhlase.

Aby Česká televize Karla Gotta poněkud postavila do polistopadového světla, pozvala na vzpomínkovou besedu Jiřího Suchého a kritika Černého. Suchý, i když si přisolil svou předlistopadovou polívčičku o tom, jak byl šikanován a nesměl na čas před kamery, na Gotta však síru nedštil. To zřejmě moderátorovi nebylo moc příjemné. Tak alespoň Gotta ukázat jako odpůrce režimu. Prý chtěl v jisté době emigrovat a postavit se do řady těch, kteří »odmítli komunismus«. Nestalo se však. Ale to stačilo, aby byl představen jako stoupenec Listopadu, který dokonce společně s Krylem zpíval při převratu demonstrantům z balkonu Melantrichu, kam ho dotáhl zase kritik Černý. Tím zřejmě smyl své viny. Jenže on se ani přesto nevzdal titulu Národní umělec. Chápu, jak to havloidní pravdoláskaře musí štvát.

Jenže Karel Gott je a byl stále veliký představitel české kultury. Není ho možné z ní vyřadit. Ano, byl »výstavním exponátem« doby minulé. A nebyl jen on. Mnozí další jím byli. Je jím dosud, protože umí. Naopak mnozí ze »současných exponátů« moc neumí, a kdyby se neprezentovali svým antikomunismem a tvrdou kritikou doby před Listopadem, kterou vzhledem k věku ani neznají, neznamenali by nic. A poučení? Někdo se k výšinám dostane, protože umí, a proto dostane příležitost, jiný svou politickou angažovaností a podbízivostí k režimu. Karel Gott tu podbízivost, ani mainstreamovskou angažovanost nepotřebuje. Vnímáte ten rozdíl?

Petr KOJZAR