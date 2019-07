Návrat zajíčků

V letních měsících bych asi raději psala o návratu letních lásek, ale spíš, než prázdninová romantika s mladými zajíčky, mě překvapily články o vypouštění divokých zajíců do přírody.

Tedy o tom, že naše pole, louky i háje jsou zplundrované zemědělstvím zaměřeným v první řadě na zisk, jsem už psala. Ale přiznám se, že o tom, že je příroda vyrabovaná natolik, že se i obyčejný zajíc stává vzácností a musí se do přírody uměle doplňovat, jsem nevěděla.

Být zajícem není lehké. Zajíc na rozdíl od králíka rodí již osrstěná mláďata, většinou pouze jedno (králík rodí v norách až 12 mladých) sice několikrát ročně, ale to očividně nestačí. Bohužel vedle klasických nebezpečí, jako jsou predátoři – lišky, psi, dnes i vlci, jezevci a draví ptáci, jich desítky tisíc ročně skončí i pod koly aut. A tato čísla stále narůstají tak, jak houstne doprava.

Větším nepřítelem pro návrat zajíců do přírody je ale nedostatek jejich přirozeného prostředí. Na obrovitých lánech, kde jsou pěstovány pouze monokultury a chybí remízky, ale i na velkých pastvinách, nemají zajíci klid pro rozmnožování a odchov mladých a hlavně nemají dostatek krmení.

Dnes je už běžné, že se divocí zajíci stávají součástí sídlištních přírodních společenství, protože na sídlištích přeci jen najdou víc keřů i lahodnější trávu než na lánech s řepkou za městem. Objevovat se začínají ve velkém zvláště teď, když kombajny i to málo, co bylo na polích k snědku, sklízejí a pole rozorávají. Jenže žít vedle člověka chovajícího psy a kočky (a zvědavé děti) také není výhrou…

Jak jsem se dočetla, dnes se vydávají miliony na umělý odchov a vypouštění zajíců zpět do přírody. Jen ve Středočeském kraji bylo čerpáno 548 tisíc korun na vypuštění 365 zajíců. Odchov a vypuštění jednoho zajíce vyjde tedy na patnáct set. Kolik jich ale přežije, když v umělých odchovech neznají dravce, auta, stroje, zato se tolik nebojí lidí? Tisíckrát se osvědčilo, že pro návrat jakéhokoliv druhu je mnohem vhodnější nechat to na přírodě. Dát jí možnost regenerace. A i obyčejný zajíc tak může být dalším důvodem, proč by se už konečně měly rozčlenit obrovité lány, navrátit do polí a luk remízky, staré pěší cesty lemované křovím i solitérní stromy. Dejme přírodě alespoň trochu původní tvář a čas. Ona si už poradí. Nebo si nehezky poradí s námi. Přeci nechceme dopadnout jako zajíci…

Helena KOČOVÁ