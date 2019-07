Parkování v Praze, parádní byznys

Většina z nás, co bydlí v Praze, zná problémy s parkováním. V Praze se dlouhodobě parkování neřešilo, a tak nejsou místa, kde zaparkovat. Raději se řešila stavba obchodních center, luxusních bytů a supermarketů. Parkovacích míst je velmi málo a přijatá řešení jsou nedostatečná. Dá se toho však využít jinak. Městské části Prahy ve spolupráci se soukromou firmou si z parkování udělaly parádní byznys.

V řádu posledních dvou až pěti let byly zelené a oranžové parkovací zóny nahrazeny fialovými i na místech, kde se Praha nepotýkala s totálním obsazením parkoviště a změna zón nebyla zásadním přínosem pro řidiče. Nevydělávalo to však, tak se na několika místech Prahy 4, Prahy 1 a Prahy 6 zavedly další fialové zóny na místech, kde se dalo stát levně nebo zdarma. To je má zkušenost se jmenovanými městskými částmi. Navíc od roku 2017 mají pravomoc vybírat pokuty za parkování samotné městské části, tuto pravomoc jim dal Magistrát hlavního města Prahy. O tom psal v listopadu 2017 Pražský deník.

Ceny za parkování se zvedly, navíc nemáte na výběr. Asi nejhorší je to pro ty, co jsou mimopražští a jedou k příbuznému na návštěvu. O návštěvě jako v první polovině 90. let, kdy jste prostě zajeli na sídliště, si můžete nechat jen zdát. Nejen, že jste nic neplatili, ale také vám nehrozilo, že vám vozidlo někdo nabourá, poškrábe nebo vykrade. Ani na vás nikdo netroubil, když jste si dovolili zastavit a někam zacouvat – toť taková odbočka.

V současnosti zaplatíte za hodinu parkování i několik desítek korun. Problém je, že někdy nepotřebujete trvale parkovat, ale třeba jenom zastavit a vyřídit telefonní hovor, udělá se vám špatně nebo jen potřebujete na záchod či doběhnout do bankomatu. Na to pamatuje zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. Podle § 27 písm. o) můžete zastavit na vyhrazeném parkovišti a stát na místě po dobu tří minut. Nesmíte při tom ohrozit ostatní účastníky provozu a omezit ostatní řidiče vozidel, pro které je parkoviště vyhrazeno.

Městské části Prahy však toto ustanovení neberou v potaz a pokutují všechna auta, která jsou na parkovišti. Auto, které je opatřeno kamerami a fotí vozidla s jejich registračními značkami, by mělo vyfotit dané auto dvakrát v časovém rozestupu takovém, aby se dalo prokázat, že vozidlo skutečně stojí na parkovišti bez zaplacení delší dobu než tři minuty. Správně postupují místní oddělení Městské policie, pokud dodržují zákon vždy. Ptal jsem se dvou městských strážníků na postup při pokutování. Pořizují fotografii auta na začátku obchůzky, počkají, a poté provedou další focení, které prokazatelně určuje, že nešlo jen o zastavení.

Městské části ovšem žalostně potřebují vymámit z řidičů peníze pro sebe. A zřejmě nejen pro sebe. Soukromá firma přeci potřebuje hlavně zisk, a tou soukromou firmou, která tak ráda fotí parkoviště, je Zásahová služba, s. r. o. Zásahová služba byla podle veřejného rejstříku založena v roce 2012 a má jediného jednatele. Jak už to bývá v České republice, »nejlepší« je, když na věci profituje co nejmenší okruh osob, nebo spíše v případě Zásahové služby bychom mohli říci »kruh« osob.

Je legrační sledovat snahy městských částí v Praze nebo městských úřadů v jiných velkých i malých městech, jak vytrvale hledají peníze do rozpočtu a přitom nechávají vesele vydělávat soukromé firmy. Tomu říkám byznys, město shání »kšeft« pro soukromé firmy a parkující řidiči to zaplatí!

Petr PTÁČEK

FOTO - autor