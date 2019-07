Ilustrační FOTO - Pixabay

Se zveřejňováním žebříčků kvality nemocnic opatrně

Zveřejňování žebříčků kvality nemocnic není podle odborníků vhodné. Důležité jsou posuzované ukazatele, zdrojová data, ale také kdo je autorem srovnání. Odborníci proto doporučují data zveřejňovat až ve formě obecných statistik.

Konkrétnější srovnání by měly znát hlavně samotné nemocnice a zdravotní pojišťovny, které kvalitu mohou více platit. Informace zazněly v průběhu semináře Hodnocení kvality nemocnic, který se uskutečnil ve Sněmovně. »Kdybychom zveřejnili, která nemocnice je nejlepší, všichni pacienti by se tam hned druhý den ráno dožadovali vyšetření, protože mohou, a zahltili by ji,« uvedl v nadsázce náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula.

Podle přednosty jedné z klinik Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) a poslance ANO Julia Špičáka by bylo potřeba zveřejňovat alespoň počty nejdůležitějších operací a výkonů, které nemocnice za rok udělá. »Kvalita se někdy odvíjí od kvantity,« řekl s tím, že pojišťovny by nemocnicím, které udělají ročně jen jednotky některých výkonů, je neměly platit. »Není možné srovnávat bývalou nemocnici okresního typu, kde dobře léčí klasické pacienty a orientují se na medicínu základních odborností, s nemocnicí fakultní nebo superspecializovaným centrem, které se starají o komplikované a nejvíce nemocné pacienty. Proto i v nesprávně interpretovaných číslech mohou jejich výsledky vycházet mnohem hůř,« doplnila předsedkyně zdravotnického výboru Věra Adámková (za ANO). Na úskalí porovnávání upozornil například ředitel IKEM Michal Stiborek. Nemocnice podle něj v některých žebříčcích vycházela špatně, protože se stará o vážněji nemocné, často s více přidruženými chorobami. Podobnou strukturu pacientů podle něj žádné další zařízení v ČR nemá, není ji tedy s kým porovnávat.

Pacienti mají o informace o kvalitě nemocnic zájem

Stínová ministryně zdravotnictví KSČM Soňa Marková.

Podle stínové ministryně zdravotnictví KSČM Soni Markové se hodnocení kvality péče poskytované v zdravotnických zařízeních začíná věnovat stále větší pozornost, což souvisí se snahou udržet nebo ještě zvýšit úroveň zdravotnictví v ČR. »ČR je v mezinárodním srovnání na 14. místě na světě, ale máme ještě řadu rezerv a slabin. Nejvíce problémů existuje v oblasti primárních prevencí, což se potom projevuje v celkovém zdravotním stavu populace a také v následné, rehabilitační a paliativní péči. Pokulháváme i v situacích, kdy musí pacient přecházet mezi jednotlivými druhy péče,« řekla našemu listu. Základní definici kvality zdravotní péče sice podle ní najdeme v příslušné vyhlášce, ale jinak vnímá potřebnou kvalitu pacient, jinak zdravotníci, jinak pojišťovny a jinak samotní poskytovatelé péče. Již dnes slouží nemocnicím k hodnocení kvality různé mezinárodně uznávané certifikáty. Nicméně systém měření kvality tak, aby se skutečně srovnávalo srovnatelné, se teprve vytváří, dodala Marková. První krok – vznik Národního zdravotnického informačního systému – byl již učiněn a byl promítnut i do novely zákona o zdravotnických službách. »Důležité je, aby se to vše odrazilo ve zlepšení kvality zdravotní péče pro pacienty ve formě co nejoptimálnější sítě zdravotnických zařízení a k tomu, aby se zvýšila informovanost pacientů i jejich zapojení do léčebných procesů. Koneckonců o pacienty jde především. Důležité jsou ale také finanční prostředky, protože kvalita ‚je drahá‘. Jsem přesvědčena o tom, že objektivní hodnocení kvality může v konečném důsledku zvětšit efektivitu celého systému zdravotnictví,« míní Marková.

Pacienti mají o informace o kvalitě nemocnic zájem. Kromě žebříčků v médiích hledají také například v diskusích na internetu nebo na sociálních sítích.

(jad)