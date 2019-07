Ilustrační foto - wikimedia commons

Skončeme s petlahvoněm odhozencem i obalíkem sušenkovitým

Omezit znečišťování Krkonošského národního parku odpadky chce další etapa osvětové kampaně Není zvěř jako zvěř, kterou před novináři představili ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) a ředitel správy parku Robin Bönisch, bývalý poslanec za ČSSD.

V rámci kampaně mohou návštěvníci národního parku slíbit Krakonošovi, že to, co si do hor přinesou, si také odnesou. Ročně se v KRNAP vysbírají při úklidových akcích zhruba tři tuny odpadků, ročně tam odpadky pohodí téměř čtyři miliony návštěvníků krkonošského parku.

Slib budou moci zájemci podepsat tento víkend od 19. do 21. července na deseti nejfrekventovanějších křižovatkách KRNAP, třeba na rozcestí před Mumlavským vodopádem nebo na Medvědíně u horní stanice lanovky. »Umístíme zde stánky s personálem, lektory a dobrovolníky, kteří se pokusí každého procházejícího návštěvníka zastavit, oslovit a přesvědčit ho k deklaraci slibu. Budou také lidem vysvětlovat, které druhy odpadků se nejvíce v parku vyskytují,« uvedl tiskový mluvčí Správy KRNAP Radek Drahný. Slib je možné už teď podepsat na internetu.

Ilustrační foto - wikimedia commons

»Možná se jednou budeme do Krkonoš jezdit dívat na to, jak vypadá les, protože naše děti už ho běžně neuvidí. Věřím, že taková osvěta je lepší, než chytat viníky na místě a dávat jim tisíce korun pokuty,« řekl ministr Brabec.

Kampaň Není zvěř jako zvěř zahájená na konci května nabádá dospělé i děti ke sběru odpadků pomocí aktivit pro děti i dospělé. Druhy odpadků jsou v jejím rámci pojmenovány podle zástupců ze zvířecí a rostlinné říše. Veřejnost se tak hlavně na sociálních sítích setkává například s petlahvoněm odhozencem nebo obalíkem sušenkovitým.

Dobrovolníci krkonošským návštěvníkům také vysvětlí, že by měli pomoci sbírat i odpadky pohozené jinými lidmi, jinak nebude mít slib smysl, což je sice smutné, ale potřebné. Zájemci si budou moci vzít sběrovou tašku, do které mohou sbírat nepořádek a na stanovištích nebo ve městech je pak mohou vyhodit. »Máme vrchol turistické sezony, takže doufám, že to bude mít dopad až na tisíce návštěvníků,« dodal Drahný.

Co si do lesa přinesu, to si také odnesu

»Jsem zvyklá, že když jdu do lesa na hřiby, mám na zádech baťůžek, a co si v něm do lesa přinesu a sním nebo vypiji, tak obaly odnesu zpět domů, kde je vyhodím do kontejnerů. A někdy odnesu ještě víc, než si do lesa přinesu, odpadky posbírám po cestě,« reagovala pro náš list stínová ministryně KSČM pro životní prostředí, poslankyně Marie Pěnčíková. Mrzí ji, že se vůbec takovéto vzdělávací akce pro veřejnost musí dělat. Ale na druhé straně je podle ní mediální prezentace tak okatá, že pokud to nikoho dospělého nenapadne samotného, tak třeba děti na mediální tlak reagují stylem: Tatínku, proč necháváš v lesíčku tu láhev od piva? V tom vidí poslankyně velké pozitivum, nicméně tvrdí, že v ekologické výchově by měli sehrát hlavní roli rodiče. To se však bohužel ve většině případů neděje. »Je škoda že se tyto akce vůbec musejí konat. Na druhé straně je však dobře, že jsou,« zdůraznila. Protimluv? Nikoli. Věří totiž, že mediální tlak působí na všechny kolem, ale rodiče by měli působit pozitivně zejména na děti. Proto považuje akce podobné té v Krkonoších za potřebné.

Podle ministra Richarda Brabce trpí znečištěním odpadky také naše ostatní národní parky. Ten šumavský například ročně sesbírá zhruba tunu odpadků od dvou milionů návštěvníků. V Národním parku Podyjí zanechá 300 tisíc návštěvníků ročně zhruba dvě tuny odpadků. V Českém Švýcarsku zbude po zhruba 1,2 milionu návštěvnících kolem 3,5 tuny odpadků ročně.

(ku)