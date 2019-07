Ilustrační FOTO - Haló noviny

»Komunistky« reagovaly na Trumpovu hysterii

Donald Trump se napadením čtyř »nebílých« amerických demokratických kongresmanek definitivně odhalil. A přestože celý svět právem odsuzuje jeho nechutný rasismus, on se nehodlá za své urážky omluvit.

V neděli napsal, že poslankyně by neměly Američany poučovat o tom, jak vést zemi, když samy pocházejí z »rozvrácených a zločinem zamořených zemí« (jako by USA zločinem zamořeny nebyly), do kterých by se raději měly vrátit. V pondělí trapnou víkendovou výzvu k vystěhování dokonce zopakoval. Demokratická šéfka Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiová v pondělí oznámila, že tato kongresová komora chce přijmout usnesení, které by Trumpův komentář odsoudilo.

Podle pondělního Trumpova dalšího skandálního tweetu by se čtyři kongresmanky měly naopak omluvit jemu. »Kdy se radikálně levicové kongresmanky omluví naší zemi, izraelskému lidu a úřadu prezidenta za nadávky ze svých úst a za příšerné věci, které řekly?« napsal kontroverzní prezident, který tak jasně odkryl i fakt, že místo aby byl nezávislou hlavou státu nezávislé země, jeho prioritou je nadržování cizímu státnímu útvaru – Izraeli… Odpoledne pak v Bílém domě prohlásil, že když kongresmanky Ameriku nenávidí a neustále si stěžují, mohou odejít. Přitom kongresmanky ještě předtím jasně deklarovaly, že jejich jediná domovina, kterou ctí, jsou právě USA.

Vedle Ilhan Omarové, jež proslula svou obhajobou základních palestinských práv tváří v tvář rasistické a apartheidní okupační politice izraelského kabinetu (sama do USA přišla ze Somálska jako dítě, americké občanství má od roku 2000), Trump svou kritiku mířil na Alexandrii Ocasio-Cortezovou, rodilou Newyorčanku, jejíž rodina pochází z Portorika (které také spadá pod USA), Rashidu Tlaibovou, jejíž rodiče do USA přišly právě z Palestiny, a černošku Ayannu Pressleyovou (tedy paradoxně tři rodilé Američanky).

Alexandria Ocasio-Cortez. FOTO - wikipedia commons

Podle Pelosiové zabředl Trump ještě hlouběji do svých již tak nízkých standardů, jeho slova označila za nechutná.

Příklad rasismu

Sama Pressleyová označila prezidentovy tweety za příklad rasismu. »My jsme to, co je demokracie. A nikam nejdeme, jedině zpět do Washingtonu,« vzkázala Trumpovi.

Také demokratická senátorka Elizabeth Warrenová, která se uchází o stranickou prezidentskou nominaci pro volby v roce 2020, považuje Trumpova slova za rasistická a xenofobní. Totéž tvrdí zatímní favorit na demokratickou prezidentskou nominaci, Obamův viceprezident Joe Biden. Podle něj žádný z dosavadních amerických prezidentů nebyl tak otevřeně rasistický jako Trump.

Může to být ale zároveň hra… Poradce Trumpova předchůdce David Axelrod řekl, že Trumpova taktika je zřejmá - poškodit demokraty. Vyhraněnými výroky je totiž chce přimět, aby se čtveřice kongresmanek zastali, čímž je pak všechny hodí do jednoho levičáckého pytle. »Je to chladný a cynický kalkul,« řekl Axelrod.

Však také Trump v sérii tweetů přešel do protiútoku přesně v tomto duchu. Mj. odkázal na rozhovor republikánského senátora Lindseyho Grahama s rozhlasovou stanicí Fox News Radio, v němž zákonodárce označil Ocasiovou-Cortezovou a její skupinu za komunistky, které nenávidí nejen Izrael, ale také Spojené státy.

I Graham, který je považován za Trumpova spojence, však v rozhovoru zdůraznil, že demokratické kongresmanky jsou americké občanky a byly řádně zvoleny, proto by prezident měl mířit výše než na osobní útoky. V této souvislosti Trumpovi doporučil soustředit se na jejich politický program.

Kritika zvenčí

Vlastně nikdo se doposud Trumpa za jeho nové štvavé útoky nezastal. Kromě syna kontroverzního izraelského premiéra Benjamina Netanjahua Jaira: »Děkuji vám velice. Jste nejlepší přítel, jakého kdy židovský národ v Bílém domě měl.«

Naopak oba kandidáti na funkci britského premiéra se shodli, že urážlivé poznámky Trumpa na adresu demokratických kongresmanek jsou nepřijatelné. Boris Johnson a Jeremy Hunt to uvedli v televizní a rozhlasové debatě, poslední před finále volby nového šéfa Konzervativní strany, a tím i nástupce premiérky Theresy Mayové.

Exministr zahraničí Johnson, který je favoritem stranického hlasování, řekl, že vztahy Spojeného království s USA jsou důležité, ovšem americký prezident »jednoduše nemůže« takto mluvit.

Současný ministr zahraničí Hunt uvedl, že souhlasí s kritikou Mayové na adresu Trumpa, že je »velmi zděšen« a že by jej velmi rozzlobilo, kdyby o jeho dětech někdo něco takového prohlásil. »Názor premiérky je takový, že rétorika, které bylo použito vůči těmto ženám, byla naprosto nepřijatelná,« řekl v pondělí mluvčí Mayové.

Takhle se v Kanadě nechovají

Také kanadský premiér Justin Trudeau se proti Trumpovým výrokům ohradil. »Kanaďané i lidé po celém světě přesně vědí, co si o těchto komentářích myslím. Takhle se v Kanadě nechováme,« řekl kanadský premiér. Dodal, že rozmanitost Kanady je její největší silou a že země si to bude bránit. Reuters poznamenal, že Kanada s 36 miliony obyvatel se sama pyšní tím, že má nejrozmanitější populaci na světě a že je velmi vstřícná vůči přistěhovalcům.

Ke kritikům Trumpa se připojila novozélandská premiérka Jacinda Ardernová. Řekla, že je hrdá na rozmanitost ve své zemi. »Já se obvykle do politiky ostatních nevměšuji, ale je zjevné, že mnoha lidem je naprosto zřejmé, že s ním vůbec nesouhlasím. My si na Novém Zélandu myslíme, že náš parlament musí být zastupitelský. Musí reprezentovat Nový Zéland, musí odpovídat jeho kulturní paletě a etnickým rozdílům. Nikdy nelze soudit původ člověka a vyvozovat z toho jeho právo působit jako člen parlamentu,« sdělila Ardernová v rozhovoru se stanicí Radio New Zealand.

Četa: Zahajte impeachment!

Výpady Trumpa proti čtveřici členek Sněmovny reprezentantů mají odvést pozornost od jeho chybné politiky a špatného vedení úřadu. V pondělí to prohlásila jedna ze čtveřice jiné barvy pleti - Pressleyová. Spolu s ní před novináře předstoupily i ostatní - Ocasio-Cortezová, Omarová a Tlaibová - a vyzvaly Američany, aby na tuto taktiku nenaletěli.

Čtyři ženy v pondělí sdělily, že pozornost se musí zaměřit na Trumpovu politiku, ne na jeho slova. »Je to pouze odvádění pozornosti od chaosu a zkažené kultury jeho administrativy odshora dolů,« sdělila Pressleyová. Omarová a Tlaibová zopakovaly předchozí výzvy k zahájení impeachmentu, tedy procesu Trumpova odvolání.

Pressleyová prohlásila, že prezidentova snaha umlčet její skupinu je marná a že jde o víc než čtyři osoby. »Naše ‚četa‘ je velká, zahrnuje ty, kdo usilují o vytvoření rovnoprávnějšího a spravedlivějšího světa,« řekla. Všechny čtyři ženy jsou ve Sněmovně reprezentantů nováčky, zvoleny byly vloni a často vystupují společně, takže se o nich někdy hovoří jako o četě.

Na tiskové konferenci nabádaly, aby se lidé zaměřili na skutečné problémy, jako jsou útoky střelnými zbraněmi, zdravotní péče nebo zacházení s uprchlíky na americko-mexické hranici.

»Upírají se na nás zraky historie,« sdělila Omarová při zmínce o »masových deportačních raziích a porušování lidských práv na hranici«. Trumpovy zjevné rasistické útoky na čtyři ženy barevné pleti označila za program »bělošských nacionalistů«. Prezidentovi podle ní nejde o nic jiného než o rozdělení země.

I Tlaibová řekla, že Trump pokračuje ve svém rasistickém a xenofobním scénáři. »Pořád nám jde o to, aby se zodpovídal podle zákonů této země,« vysvětlila.

Ocasio-Cortezová mluvila o své první návštěvě Washingtonu ve svém dětství a prohlásila, že by lidé měli mladým dát najevo, »že bez ohledu na to, co říká tento prezident, tato země patří jim… Neopouštíme věci, které máme rádi, slabé povahy a vůdci zpochybňují loajalitu k naší zemi, aby se vyhnuli zpochybňování své politiky.«

Aféra se podle ČTK rozhořela v pátek, kdy čtveřice v jednom z výborů sněmovny referovala o podmínkách v záchytných zařízeních pro uprchlíky, jež poslankyně navštívily.

Trump o radikálně levicové Četě (kongresmanek) lže, že podporuje teroristy, a například o Omarové řekl přímo, že patří ke stoupenkyním al-Kajdá. Omarová na to reagovala sdělením, že to nestojí za odpověď.

Podle CNN případ odhaluje situaci, v níž se USA ocitly: půlka Ameriky je nad Trumpovými výroky v šoku, druhá mlčí. Ze strany demokratů se ozývá jednoznačná kritika a rovněž republikáni s Trumpem podle nejnovějších zpráv spíš nesouhlasí. Senátor Mitt Romney považuje Trumpova slova za »zničující, nedůstojná a rozvratná«.

Roman JANOUCH