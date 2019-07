Vyšetřování úniku informací s námitkami

Britští novináři kritizují policii, která vyšetřuje únik informací v případu zveřejněných diplomatických depeší bývalého velvyslance ve Spojených státech Kima Darrocha.

Zástupci policie pohrozili médiím, že mohou čelit v případě uveřejnění uniklých tajných zpráv trestnímu stíhání, novináři a politici ale tvrdí, že takový postup by byl ohrožením svobody slova a udělal by z Británie »policejní stát«.

Citlivý obsah diplomatických depeší, které předminulý víkend zveřejnil nedělník Mail on Sunday, vyvolal na obou stranách Atlantiku napětí. Darroch za poslední dva roky do Londýna mimo jiné vzkázal, že prezident Trump je »nestabilní« a »neschopný« a jeho vláda »nešikovná« či »naprosto nefunkční«.

Kim Darroch. FOTO - wikimedia commons

Zlověstný precedens

Trump po zveřejnění těchto zpráv začal ambasadora kritizovat a prohlásil, že s ním USA již nebudou spolupracovat. Diplomat, jehož i po Trumpově reakci podržela ve funkci premiérka Theresa Mayová, předminulou středu ohlásil svou rezignaci. Někteří komentátoři po oznámení rezignace varují před ohrožením tradičního fungování diplomacie, kde je obsazení velvyslanectví čistě na vládě země, kterou zastupují. »Aby bylo jasno, rezignace sira Kima Darrocha je historický moment, a nikoli v dobrém smyslu. Tohle je zlověstný precedens,« napsal na Twitter hlavní politický zpravodaj listu Financial Times Jim Pickard.

Britská policie minulý pátek oznámila, že začala vyšetřovat, kdo je za únik diplomatických depeší odpovědný. Policejní komisař Neil Basu sice zdůraznil, že se bude zejména snažit nalézt osobu, která novinářům obsah Darrochových zpráv vyzradila, zároveň ale médiím nepřímo pohrozil, že jejich informování o kauze může být porušením zákona o utajovaných skutečnostech. Basu také řekl, že novináři se v tomto případě nemohou hájit tím, že o depeších »informovali ve veřejném zájmu«, a mohli by čelit trestnímu stíhání. »Vzhledem k široce známým důsledkům toho úniku jsem přesvědčen, že mezinárodní vztahy Spojeného království byly poškozeny a existuje jasný veřejný zájem pohnat odpovědného člověka či lidi před spravedlnost,« řekl médiím Basu. Vyšetřování se podle něj chopilo protiteroristické oddělení londýnské policie, které se zabývá prohřešky proti zákonu o úředních tajemstvích.

Zastrašování?

Policie se zjevně domnívá, že žurnalisté mají přístup k dalším depeším, které by mohli zveřejnit, a snaží se tomu předejít. Novináři, ale i přední politici nicméně přístup policistů považují za nepřípustné zastrašování. »Stát, který vyhrožuje médiím, to je cesta, po které bychom se vydávat neměli,« napsal na Twitteru ministr zdravotnictví Matt Hancock. Ministr zahraničí Jeremy Hunt na stejné sociální síti zase uvedl, že i když hodlá vyšetřit, kdo za úniky stojí, »bude beze zbytku bránit právo médií tyto úniky zveřejnit, pokud usoudí, že je to ve veřejném zájmu«.

Uchazeč o křeslo nového britského premiéra Boris Johnson sdělil, že případné vyšetřování novinářů by bylo »porušením svobody tisku a mělo by děsivé důsledky pro veřejnou debatu«.

Ještě silnější slova zvolili zástupci britských médií. Hlavní editor listu The Evening Standard George Osborne postup policie označil za nepředložený a hloupý. Reportér listu The Sunday Times Tim Shipman ho považuje ta protidemokratický a zlověstný.

(čtk)