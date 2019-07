Budeme se i nadále snažit zlepšit současnou situaci

Česká republika řeší v poslední době mnoho problémů. Proto je pro nás občany nepochopitelné, že se ČSSD zabývá dominantně pouze svými vnitřními dohady kolem ministerstva kultury. Dokonce se objevili rádcové, jako třeba exhejtman Hašek a jeho několik oranžových vět. Po neúspěchu v minulých krajských volbách, ve kterých neporadil sám sobě, je obdivuhodné jeho sebevědomí, když nabízí rady ČSSD.

KSČM zaznamenává mnohé úspěchy, čímž naplňuje svůj program. Ať už je to zvýšení důchodů, navýšení rodičovského příspěvku, prosazení proplácení nemocenské od 1. dne, vypořádání se se zdaněním restitučních náhrad, podala návrh zákona na ochranu půdy a navrácení vody do rukou státu popř. obcím. V minulých letech byla spousta lidí ožebračena v rámci podivných prodejů a privatizací. Prošetření zločinů privatizace, které jsme prosadili, může být velkým přínosem pro občany i republiku.

V současné době se jedná o tom, že i lithium by se mělo vrátit prostřednictvím společnosti ČEZ pod vliv státu. Nerostné suroviny by měly zůstat pod kontrolou nás všech a tedy státu.

To, co se dnes děje kolem života lidí, je někdy bohužel velmi tvrdou realitou, kterou je třeba i nadále měnit k lepšímu. Mladí lidé neustále zjišťují nedostatek dostupných bytů. Např. v Praze jsou k možnostem výdělku lidí jedny z nejdražších bytů v Evropě. Za m2 zaplatí kupující v Praze 124 000 Kč. Dražší bydlení si snad již nejde ani představit. Levné byty, tedy dostupné pro běžného občana, se shání velice těžce. V centru Brna stojí při zakoupení bytu m2 až 65 700 Kč, což je zvlášť pro mladé rodiny zcela nedostupné. Proto by bylo dobré začít se zabývat řešením této situace, a to např. možností družstevní výstavby. Když se podíváme na regiony, jsou silnice nižších tříd na mnoha místech sjízdné s rizikem poškození vozu. V menších městech, zvláště v příhraničí, chybí praktičtí a dětští lékaři a při vědomí ne zrovna dobré dopravní situace je návštěva lékaře mnohdy problém. Končící nemocnice v příhraničních oblastech jsou pro občany už život ohrožujícím rizikem. To jsou jen příklady toho, co je třeba řešit.

Blíží se krajské a senátní volby a jejich příprava nám otevřela šanci zohlednit ve volebním programu především potřeby občanů a docílit nápravy stávající situace. Proto je velmi udivující, že právě exhejtman Hašek řeší handrkování o posty ČSSD a nevěnuje se problémům, které trápí občany Jihomoravského kraje.

Emil PERNICA, zastupitel města Blansko a předseda OV KSČM