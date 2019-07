I kdyby šlo o konec ČSSD…

Zaráží mě, proč kvůli jednomu místopředsedovi byla sociální demokracie schopna riskovat všechno. Skutečně všechno, nepřeháním. ČSSD takovým krokem riskuje totiž, že bude mít starost se dokonce dostat, pokud by byly předčasné volby, do parlamentu. Že přeháním? Nikoli. V některých průzkumech se pád strany, která byla kdysi v čele politického žebříčku, přímo nechal vysoudit. Pár desetinek nad pět procent, což je hranice pro vstup do Sněmovny, je už nyní propad.

Proč však ČSSD lpí na nevýrazném místopředsedovi Šmerdovi a jeho kandidatuře na ministra kultury? Vždyť mezi svými členy má jistě řadu zajímavých jmen, které ke kultuře mají blíže. Proč Šmarda, starosta jednoho maloměsta na Vysočině, když postřehl odpor i kritiky své kandidatury, když poznal, že právě on by mohl být problémem celé vlády, neřekl: Já odstupuji, vyberme někoho, kdo má více důvěry prezidenta a premiéra, kdo má ke kultuře blíž? Jistě, proč? Zdá se mi, že starosta Šmarda je sebestředný, že touží po tom být ministrem, že je ochoten za takovou funkci obětovat všechno. Tedy i prestiž vlastní strany, její krach, její ústup ze slávy. Vidím v tom Sobotkovu školu, který také nedokázal pochopit, že být premiérem není jen sláva, ale i dny, v nichž je nutné mnohé spolknout a sklonit hlavu. Nebýt Sobotky, nebyly by zřejmě kauzy Babiše, nebo alespoň ne v takové šíři. A Šmarda měl prý Sobotkovu důvěru. Byl tedy jeden z těch, kteří sociální demokracii přivedli, obrazně řečeno, skoro jako »na buben«.

Ale stále v těchto slovech není odpověď na otázku: proč vedení ČSSD trvá tolik na kandidatuře Šmerdy? Že by byl smířlivější k podivnostem ředitelů kulturních zařízení? Namátkou jmenuji milion ředitele Fajta. Že by ho »omilostnil« a znovu uvedl do křesla, protože to, co udělal, je přece normální? Možná pro někoho opravdu normální je, ale pro druhé? Ne, tomu nevěřím. Že by byl lepší manažer, než dosavadní ministr kultury? To může být pravda. Že má blíž k bývalému ministru kultury Hermanovi, pravdou ovšem je. Vždyť také jeho strejdovi nejen předal místní »metál« a slíbil, že za ním přijede do Kanady, ale bohužel to nestihl. Moc nemusí prezidenta Zemana, ani premiéra Babiše. Netají se tím. Že by je oba chtěl předělat, a proto by vzal i křeslo ministra? O tom nic nevím. Ale všechno je možné. Je už několik období starostou. Jenže ne vždy to bylo za ČSSD.

Je jistě mnoho důvodů, proč jen on musí být ministrem. Osobně myslím, že hlavní jsou osobní ambice a »přes to nejede vlak«, kandidatury se nevzdá, nevzdá a nevzdá. I kdyby to stálo cokoli, tedy i konec sociální demokracie.

Otakar ZMÍTKO