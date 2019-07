Kde je milion z firemního trezoru?

Z trezoru firmy ve Starém Městě na Uherskohradišťsku zmizelo více než milion korun. Po pachatelích krádeže nyní pátrají policisté. V případě dopadení a odsouzení jim hrozí až osmileté vězení.

Ilustrační FOTO - Pixabay

Pachatelé peníze ve firmě v Huštěnovské ulici ukradli podle policistů v době od nedělního večera do pondělního rána. »Pachatelé se do areálu firmy dostali po přestřižení pletiva. Následně vyřadili z provozu zabezpečovací zařízení a poté v prvním patře administrativní budovy rozbili sklo balkonových dveří. Tím si zpřístupnili cestu do jednotlivých místností, které prohledali,« uvedla uherskohradišťská policejní mluvčí Milena Šabatová.

Zloděje podle ní zajímaly pouze dva trezory, které vytrhli ze zdi a rozřezali. »Z nich vybrali veškerou finanční hotovost ve výši 1 207 000 korun. Celková škoda, která firmě vznikla, a to včetně poškození zařízení, je předběžně vyčíslena bezmála na půl druhého milionu korun,« uvedla mluvčí.

Policisté nyní žádají případné svědky, kteří si v inkriminované době všimli v blízkosti areálu jakékoli podezřelé osoby nebo vozidla, aby zavolali na tísňovou linku 158, případně na kterékoli policejní oddělení.

(zku)