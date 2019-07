Ilustrační FOTO - Haló noviny

Sněmovna reprezentantů odsoudila Trumpa

Sněmovna reprezentantů Kongresu USA v úterý schválila rezoluci odsuzující urážlivé útoky prezidenta Donalda Trumpa proti čtyřem kongresmankám. Drtivá většina republikánů ovšem nakonec bohužel byla proti. Rezoluce je především symbolická, žádné právní následky pro šéfa Bílého domu nemá.

Trump o víkendu doporučil kritičkám své politiky z řad demokratických poslankyň, aby z USA odjely do zemí svého původu, když se jim ve Spojených státech nelíbí. Tři z nich se přitom narodily v USA, jedna dostala občanství jako dítě v roce 2000. Jeho útoky mířily na černošku Ayannu Pressleyovou, Alexandriu Ocasio-Cortezovou s portorickými kořeny, Ilhan Omarovou, která je původem ze Somálska, a Rashidu Tlaibovou, jež má rodinu v Palestině. Výroky prezidenta vyvolaly bouřlivou kritiku demokratických politiků a liberálních médií po celém světě. Trump navzdory kritice na svých nechutných výrocích trvá.

Rezoluci odsuzující prezidentovy rasistické výroky Sněmovna reprezentantů schválila poměrem hlasů 240:187. Poslanci téměř bezvýhradně hlasovali podle své stranické příslušnosti, rezoluci podpořili všichni přítomní demokraté, ale jen čtyři republikáni. Přesto je dokument podle amerických médií políčkem do tváře tzv. hlavy státu a v parlamentní praxi USA je neobvyklý.

Rodinný spor a návrat do pekla

Jednou z perliček celé aféry, je VIP rodinný spor. Trumpova poradkyně Kellyanne Conwayová vyvolala údiv, kdy se od mikrofonu před novináři jednoho z nich zeptala, jakého je původu. V rozhovoru s televizí Fox News označila čtveřici kritizovaných žen za případ nejtemnější neúcty vůči americké armádě. Její muž George, který má odlišné názory, naopak napsal, že nadřízený jeho ženy je rasistický prezident překračující meze lidské slušnosti.

Philadelphský starosta Jim Kenney z Demokratické strany prohlásil, že kdyby se měl Trump vrátit, odkud přišel, pak by to muselo být »do pekla«. Ve svém proslovu na akci týkající se imigrace se podle Fox News odchýlil od textu a prohlásil, že vše, co Trump, viceprezident Mike Pence a bývalý šéf imigračního a celního úřadu Thomas Homan dělají, »je nehumánní, neetické, neamerické a neslušné«.

Rychlý průzkum agentury Reuters ukázal, že Trump si svými problematickými útoky mezi republikánskými voliči nijak neuškodil. Spíše naopak - po víkendu stoupla jeho popularita mezi republikány ze 67 na 72 %. Analytik David Axelrod očekává, že do voleb v roce 2020 bude Trump v této rétorice pokračovat, protože je přesvědčen, že mu to přinese výhody.

Podle listu Politico mají republikáni na výběr buď stát za Trumpem, nebo riskovat jeho hněv. Prezident už se prý dal slyšet, že není spokojen s tím, že ho dost rozhodně nebrání. Mnozí z nich ale byli zvoleni díky hlasům lidí z rodin přistěhovalců a nehodlají o tyto hlasy přijít kvůli zapojení se do debaty o rasismu.

Richard Spencer, řazený k představitelům americké krajní pravice, v rozhovoru se CNN charakterizoval Trumpovy tweety jako »obyčejný rasismus… Není to nic mimo běžné rasistické tweety. Mám na mysli nesmyslné a laciné výlevy, jaké můžete slyšet od opilého strýce sledujícího v televizi (Seana) Hannityho (diskusní show),« řekl Spencer. Joan Donovanová z Harvardovy univerzity si myslí, že Spencer se snaží Trumpa zařadit v rámci pravice k umírněným. »Říká, že Trump šíří na Twitteru rasismus, ale ve své politice není dost důrazný na to, aby jej bylo možné považovat za oporu příznivců nadřazenosti bílé rasy,« vysvětlila Donovanová.

(rj)