Ilustrační FOTO - Haló noviny

EU hledá dlouhodobější řešení migrace

Počet migrantů, kteří nelegálně překročili hranice z ČR do Německa, se vloni o něco zvýšil. Zatímco v roce 2017 jich bylo 4035, vloni to bylo 4295. Vyplývá to z výroční zprávy spolkové policie za rok 2018, kterou v Berlíně představil ministr vnitra Horst Seehofer. České ministerstvo vnitra naopak tvrdí, že statistiky nelegální migrace naopak klesly.

Celkem vloni Německo registrovalo 42 478 nelegálních přechodů hranic, zatímco o rok dříve jich bylo ještě přes 50 tisíc - 50 154. To odpovídá meziročnímu poklesu o více než 15 %.

Seehofer rovněž uvedl, že ochota ČR podílet se na společném evropském řešení migrace je téměř nulová. Český ministr zahraničí Tomáš Petříček takové tvrzení odmítl. Podle něj je ČR připravena pomoci, nepřeje si ale kvóty na přerozdělování uprchlíků.

K těm se naopak vrací Salviniho protiimigrantská Itálie, která chce v EU prosadit nový plán, jak se vypořádat s migrací, jehož součástí by byl například mechanismus přerozdělování nově příchozích uprchlíků nebo možnost, aby lidé z válečných oblastí mohli požádat o azyl přímo z domovských zemí. Italský ministr zahraničí Enzo Moavero Milanesi to řekl v rozhovoru, který otiskl deník Corriere della Sera. »Potřebujeme strukturovaný a trvalý mechanismus« pro přerozdělování migrantů, řekl ministr. Podle něj není možné, aby všechnu tíhu problému s migrací nesly jen jihoevropské země, jako jsou Španělsko, Řecko nebo právě Itálie, kam migranti přes Středozemní moře převážně míří.

Migraci řešil i Evropský parlament. Evropská unie a její členské státy mají podle mezinárodního práva povinnost pomáhat lidem a plavidlům, které se ocitnou v nouzi na moři. V EP na to v debatě o situaci kolem migrace ve Středozemním moři upozornil komisař pro humanitární pomoc a krizové řízení Christos Stylianides. Žádná forma skutečné pomoci migrantům by podle něj neměla být kriminalizována.

Záchrana životů na moři je přitom podle kyperského eurokomisaře i morální povinností a nevládní organizace hrají v tomto ohledu důležitou roli. »Všichni by se ale měli řídit pokyny úřadů země, která vyhledávací a záchranné operace koordinuje,« poznamenal komisař.

Evropský parlament se o situaci kolem migrace ve Středomoří baví poté, co italské úřady na konci června zadržely plavidlo Sea-Watch 3 jehož německá kapitánka Carola Racketeová přes zákaz vplula do italských vod se čtyřmi desítkami migrantů na palubě. Němka je vyšetřována italskými úřady kvůli napomáhání nelegální migraci. Podle Stylianidise je třeba umět rozlišovat. »Jednou věcí je výdělečná kriminální činnost a druhou snaha pomoci lidem v nouzi,« zdůraznil.

Podle údajů agentury Frontex se v centrálním Středomoří letos podařilo do EU od afrického pobřeží dostat více než 3000 lidí, za celý loňský rok to bylo skoro 23 500 migrantů.

Jak v europarlamentu podle ČTK připomněla Tytti Tuppurainenová, ministryně pro evropské otázky nyní předsednického Finska, nemají unijní země - kvůli trvající nedohodě o reformě evropského azylového systému - trvalé a společně domluvené řešení otázky, kde budou lidé zachránění na moři vyloďováni.

Podle ní se dočasných řešení mohou dobrovolně účastnit všechny státy Unie a evropské úřady a agentury mohou pomoci s koordinací. Cílem začínajícího finského předsednictví je však snaha »posunout se k vyváženější odpovědnosti«.

Řešení migrační problematiky bude jedním z hlavních témat neformálního jednání ministrů vnitra unijního bloku právě dnes ve Finsku. »Klíčem je solidarita mezi členskými státy. Budeme se snažit o řešení, které bude odolné v případě krize,« uvedla Tuppurainenová.

(rj)