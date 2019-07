Ilustrační FOTO - Haló noviny

O čem jednaly senátní výbory

K rozšíření EET rozdílně

Novelu, která rozšiřuje elektronickou evidenci tržeb i na další obory podnikání, by měl Senát podle doporučení svého ústavně-právního výboru schválit. Naopak výbor pro hospodářství chce do novely vložit pozměňovací návrhy. Očekává se, že Senát předlohu Sněmovně vrátí.

Poslanci schválili přesun audioknih a elektronických knih do desetiprocentní sazby DPH. Rozhodli také o tom, že evidenci tržeb nebude podléhat předvánoční prodej sladkovodních ryb ve dnech 18. až 24. prosince v provozovně, kde se uskutečňují pouze takovéto tržby. S návrhem přišel předseda poslanců KSČM Pavel Kováčik.

Sněmovna z předlohy vyřadila z povinnosti evidovat tržby např. sociální služby. Pro návrh opoziční ODS hlasovali i zástupci vládní ČSSD. Proti byli poslanci hnutí ANO a KSČM. »EET se bude týkat pouze poskytovatelů sociálních služeb, kteří jsou obchodní korporací a nespadají do neziskového sektoru, kam se řadí i obecně prospěšné společnosti a příspěvkové organizace. Dopad zavedení EET má tedy zhruba na dvě procenta poskytovatelů sociálních služeb v ČR, a to na ty, kteří provozují svoji činnost za účelem zisku, a navíc ještě drtivá většina plateb se buď provádí bezhotovostně, anebo je do 600 tisíc, to znamená, že stejně pod režim EET nespadají,« vysvětlil postoj komunistických poslanců Kováčik. Podpořit takové návrhy označil za nadbytečné.

Poslanci také zvýšili limit hotovostních tržeb, do něhož budou moci podnikatelé využívat papírovou evidenci tržeb. Vláda původně navrhovala 200 000 korun, Sněmovna ho zvýšila na 600 000 korun. Hospodářský výbor doporučil zvýšit tento limit na rovný milion. Doporučil také vyjmout z evidence tržeb pěstitelské pálenice a podnikatele nebo firmy s ročními příjmy do jednoho milionu korun.

Na návrh vlády se do nejnižší sazby DPH přesouvá například vodné a stočné, stravovací služby, úklidové práce nebo domácí pečovatelské služby, které dosud spadají do sazby 15 procent. Do nejnižší sazby předloha zařazuje opravy oděvů, obuvi, kol nebo kadeřnické služby, které jsou v základní sazbě 21 procent. Stejně tak se z nejvyšší do nejnižší sazby přesouvá točené pivo.

Novela o ubytovacích poplatcích se možná odloží

Poplatek z ubytovacích kapacit by se mohl vztahovat i na ubytovatele v soukromí, tedy například na služby typu Airbnb, až od přespříštího roku. Roční odklad účinnosti vládní novely doporučil Senátu schválit jeho ústavně-právní výbor.

Doporučil navíc vyškrtnout osvobození od poplatku lázeňských klientů s celkovou lázeňskou péčí plně hrazenou zdravotními pojišťovnami, neboť lázeňská města by tím přišla o peníze. Navrhovaný odklad zdůvodnil Michael Canov z klubu Starostů tím, že obce by do konce letošního roku nemusely stihnout zpracovat a schválit nutné změny svých vyhlášek.

Novela ponechává příští rok sazbu na nejvýše 21 korunách, o rok později by mohla být až 50 korun na osobu a den. Konkrétní výši si stanovují obce. Ministerstvo financí si podle ministryně Aleny Schillerové (za ANO) vládou navrhované sazby »nevycucalo z prstu«. Zhruba dvě eura odpovídají sazbám v okolních státech, uvedla.

Předloha slučuje ubytovací poplatek s rekreačním a lázeňským poplatkem. Nyní může většina obcí vybírat jen poplatek z ubytovací kapacity, který činí až šest korun na lůžko a den. Lázeňský a rekreační poplatek je až 15 korun na osobu a den. Oba poplatky, tedy z ubytovací kapacity a rekreační a lázeňský, mají zavedeny jen ty obce, které jsou lázeňským místem nebo atraktivním turistickým cílem. Novému poplatku bude podle předlohy podléhat krátkodobý pobyt bez ohledu na místo a účel. Poplatek si může každá obec nastavit podle svých potřeb, nejvýše však na úroveň maximální zákonné sazby.

Podpora pro změnu v investičních pobídkách

Vládou navržené změny v systému investičních pobídek by měla horní komora podle doporučení svého hospodářského výboru schválit. Ústavně-právní výbor nepřijal k novele žádné stanovisko.

Podle předlohy by měl nově všechny pobídky schvalovat kabinet, zatímco nyní projednává jen velké strategické projekty. Pobídky se mají do budoucna zaměřit na projekty s vyšší přidanou hodnotou a spojené s tvorbou kvalifikovanějších pracovních míst.

V právním výboru poukazoval senátor Tomáš Goláň (SEN 21) na to, že pokud bude vláda schvalovat každou pobídku, potrvá to podle něho dlouho. Naopak Radek Sušil (ČSSD) pružnost úprav podmínek pro poskytování pobídek v debatě ocenil. Výbor nakonec nepřijal Sušilův návrh, podle kterého by předlohu podpořil. Neuspěl ani Goláň, podle něhož měl výbor naopak doporučit zamítnutí novely.

Navrhované změny v investičních pobídkách mají posílit mezinárodní konkurenceschopnost ČR, snížit se mají rovněž nároky na státní rozpočet. Ministerstvo průmyslu očekává pokles počtu žádostí o investiční pobídky z výroby s nižší přidanou hodnotou. Poslanci při schvalování ve Sněmovně vypustili možnost směřovat pobídky do budování call center. Naopak do zákona vložili lhůtu pro vládu, aby žádost o pobídky projednala do třech měsíců.

Horní komora rozhodne o normách na schůzi příští týden.

