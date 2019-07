Ilustrační FOTO - Pixabay

Český mák garantuje kvalitu

Po letošní sklizni budou moci spotřebitelé poprvé koupit český mák podle normy - mák získal pečeť České cechovní normy. Nechal ji zapsat Spolek Český modrý mák, aby komoditu ochránil před pančováním ze zahraničí.

Norma platí pro konkrétní modrosemenné odrůdy, které splňují kritéria potravinářského máku. ČR je jeho největší producentem a vývozcem na světě, export se ročně pohybuje kolem jedné miliardy korun. »Česká cechovní norma garantuje spotřebiteli kvalitu potravinářského máku, to znamená, že alkaloidů je v semínku mizivé množství. Na současném trhu tu garanci nikdo nemá. Dále norma garantuje původ, protože v ČR se pěstuje pouze potravinářský mák,« řekl Vlastimil Mikšík z České zemědělské univerzity v Praze. Logo dostanou podle něj málo morfinové a málo alkaloidní odrůdy, které obsahují méně než 20 miligramů morfinových alkaloidů na kilogram máku. To je přísnější limit, než dovoluje česká legislativa (25 mg/kg). Norma platí pouze pro modrosemenný mák celý, nikoliv mletý.

U semen máku původem z ČR a s označením nové normy se také nepovoluje takzvaná termostabilizace, tedy aby se mák upravoval vysokými teplotami nebo horkou párou. »Speciální ošetření vyššími teplotami se dělá právě u dovozových máků, které jsou alkaloidní. Díky tomu se alkaloidy v máku snižují a tyto dovozové máky nemohou získat českou cechovní normu,« dodal Mikšík.

Spolek také tři roky žádá o zápis chráněného zeměpisného značení u českého máku, avšak neúspěšně. Mezitím by spotřebitelům mohla podle něj pomoci právě cechovní norma určující původ a kvalitu modrého máku. Potravinářská komora ČR loni v březnu uvedla, že žádost k Evropské komisi ohledně evropského chráněného zeměpisného označení český mák byla podána a do dvou let by o ní mělo být rozhodnuto. Při Agrární komoře ČR také vznikla Komoditní rada pro mák.

Ceny českého máku se podle poradce spolku Český modrý mák Václava Lohra loni mezi zářím a prosincem na českém trhu vyšplhaly až na rekordních 110 korun za kilogram kvůli špatné úrodě a suchu. Vysoké ceny se projevily zejména na vývozech do Ruska, které bylo dříve největším zahraničním odběratelem, ale předběhlo ho Rakousko.

Přestože je letos v Česku slabých porostů máku poměrně hodně, spolek neočekává horší situaci než loni, kdy nízkou produkci ovlivnilo sucho a přemnožení škůdci. Loni sklizených 13 tisíc tun českého máku představovalo polovinu desetiletého průměru (2008-2017) a průměrný výnos byl nejnižší od roku 2010. Letošní výměra máku v ČR činí podle Českého statistického úřadu 35 778 hektarů a drží se na úrovni desetiletého průměru. Průměrně se v ČR vyprodukuje kolem 27 tisíc tun máku ročně, z toho 85 procent míří na vývoz. Pokud letos budou průměrné výnosy, bude podle Lohra máku dostatek.

Výkupní ceny podle Lohra v posledních týdnech klesají kvůli zprávám o tom, že letošní sklizeň bude dobrá. Jak vysoká bude, ale nechtěl zatím odhadovat. Soudí však, že by se měla výkupní cena letos snížit na 45 až 50 korun za kilogram za surovinu od pěstitele. Kolik bude český mák stát v maloobchodě, je ale podle Lohra otázkou.

(ng)